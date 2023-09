Rinnovo Dybala, Tiago Pinto non ci sta: “Lo avevo già detto”

Il general manager della Roma ha incontrato la stampa dopo la chiusura ufficiale del calciomercato estivo, concluso con l’arrivo di Lukaku

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Tiago Pinto, che ha incontrato i giornalisti dopo la chiusura del mercato estivo. L’appuntamento è stato molto importante anche perché è il primo dopo la sconfitta di venerdì scorso contro il Milan, dopo cui Mourinho non ha voluto parlare nel post partita. Un silenzio che ha fatto scalpore visto che moti si aspettavano la presenza dello Special One nell’incontro con i cronisti nella pancia dello Stadio Olimpico.

Nessuno, invece, si è presentato e ha parlato della gara, in cui la direzione dell’arbitro è stata ampiamente da rivedere. Sono state tante le scelte sbagliate a partire dal rigore di Loftus-Cheek causato dal contatto con Rui Patricio. Il numero uno romanista non poteva certo sparire da davanti il centrocampista milanista, ma comunque Rapuano ha ravvisato il fallo e ha assegnato ai lombardi il penalty. Dal dischetto è partito Giroud che ha siglato l’1-0.

Una partita segnata anche dai tanti falli e dalle perdite di tempo dei rossoneri che, però, non sono state sanzionate dal direttore di gara. Per evitare di essere per l’ennesima volta al centro delle critiche Mourinho ha deciso di non presentarsi nel post partita. Oggi, invece, Pinto ha incontrato i giornalisti e ha risposto a molte domande.

Calciomercato Roma, Pinto: “Farò di tutto per farlo rimanere”

Una di queste è stata sul futuro di Paulo Dybala, che nei mesi scorsi è stato al centro del dibattito romanista. Il timore che l’argentino lasciasse la Capitale era alto, vista anche la clausola rescissoria per l’addio che era molto bassa sia per le squadre straniere che quelle italiane.

Alla domanda sul futuro del numero 21 giallorosso posta da un giornalista Pinto ha risposto: “Su Dybala penso che si sia parlato troppo della clausola e del rinnovo. Abbiamo un ottimo rapporto con Paulo ed il suo entourage. Lui è un uomo fantastico, io avevo detto che non ero preoccupato ed infatti almeno due stagioni ci possiamo godere Paulo Dybala. Poi nei momenti giusti e nelle sedi giusti si parlerà anche di rinnovo. Ci sono state troppe voci sul suo addio. Io in due anni e mezzo non ho mai venduto aspettative fake e farò di tutto per farlo continuare qua“.