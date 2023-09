Roma, accordo UFFICIALE: c’è il rinnovo

La Roma ha concluso un accordo arrivando al raggiungimento delle firme che permette alla società di continuare con il suo partner

La Roma in questi giorni di pausa per le nazionali ha tutto il tempo per preparare i calciatori rimasti a Trigoria e lavorare sugli altri affari del club. In particolare, uno molto importante è l’assenza dello sponsor sulle maglie, che sta creando anche un buco in bilancio non indifferente. L’accordo della passata stagione con digitalbits non è andato a buon fine, tanto che il nome dell’azienda è stato tolto dalle magliette e sostituito con SPQR.

Il brand di blockchain ha avuto problemi con i pagamenti e per questo motivo i giallorossi hanno deciso di interrompere ogni accordo. Oltre al club che si allena a Trigoria, però, anche l’Inter si è trovato male con digitalbits, che ha smesso di pagare addirittura mesi prima rispetto a quanto fatto con la Roma. I nerazzurri, però, sono riusciti a sostituirli con un accordo che ha portato la Paramount sulle maglie da gioco dei lombardi.

Il club di Dan Friedkin, invece, ancora non ha il suo accordo con il prossimo sponsor e sta cercando il miglior affare per la società. Questo non è stato individuato anche se a Viale Tolstoj stanno lavorando con grande impegno proprio su questo aspetto. Nel mentre, però, la società giallorossa è pronta a chiudere nuovi accordi.

Roma, di nuovo con StarCasinò Sport: rinnovato l’accordo

Uno di questi è stato chiuso proprio in queste ore dal club, che ha rinnovato l’affare con un brand che diventerà partner. A darne notizia è stata proprio la Roma che si è detta molto entusiasta di poter continuare a lavorare con l’azienda in questione.

Come si legge sul sito giallorosso, anche per questa stagione è StarCasinò Sport sarà partner dei giallorossi. Non solo, questo diventerà Centurion Partner del club nella categoria infotainment. Così i tifosi potranno continuare a essere informati sulle ultime notizie del club e provare a vincere premi esclusivi. “Il rinnovo della partnership con AS Roma è una notizia eccezionale per noi. Siamo particolarmente felici di poter continuare a lavorare insieme alla società e ai giocatori giallorossi”. Questa una parte delle parole di Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.