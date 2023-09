Mourinho e la Roma, ultimo tentativo: non ci saranno eccezioni

L’allenatore della Roma è sotto la lente d’ingrandimento per le sue prestazioni in campionato che non stanno di certo brillando

La Roma ha cominciato nel peggiore dei modi questa stagione di Serie A. In tre giornate è arrivato un solo punto contro la Salernitana, che era stata abbattuta da due bei gol di Belotti a cui ha risposto Antonio Candreva. Il redivivo ex Lazio ha siglato due gol che hanno bloccato il risultato sul 2-2, costringendo Mourinho a portare a casa un solo punto. Questo di avvio, però, non è stato il risultato peggiore.

Contro il Verona, infatti, tutti si aspettavano di vedere una reazione da parte della squadra che invece è stata abbattuta da Ngonge e Duda. I due hanno siglato due reti sfruttando degli errori individuali che hanno permesso a Baroni di conquistare i tre punti. La velocità dei trequartisti gialloblù ha messo in seria difficoltà i difensori della Roma che sono sembrati sulle gambe.

Alla terza giornata è arrivata la sconfitta, in uno Stadio Olimpico gremito, contro il Milan, che ha vinto 2-1. I rossoneri hanno dimostrato di avere un altro passo rispetto alla compagine di Mourinho, che non è risuscita a stare dietro a Leao,Loftus-Cheek e Pulisic, che hanno messo a ferro e fuoco la mediana. Il gol di Spinazzola nel finale non è bastato per riaccendere le speranze di pareggio.

Mourinho dodicesimo per punti: i Friedkin fissano le condizioni

Un pareggio e due sconfitte, che si uniscono ai risultati della passata stagione, in cui la Roma è arrivata in Europa League all’ultima giornata. Arrivare in Champions era l’obiettivo, ma non è stato possibile, con i giallorossi che si sono dovuti accontentare di qualificarsi alla competizione minore.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, numeri alla mano Mourinho è il 12° allenatore della Roma per punteggio, se si considerano quelli che hanno avuto almeno 20 partite e tre punti a vittoria. Uno score (media punti di 1.61 a partita) che non entusiasma, anche se fino ad ora è riuscito a portare una coppa europea in bacheca. L’entusiasmo della piazza intorno al tecnico non ha influenzato i Friedkin, che ancora non anno gettato le basi per il rinnovo. Dan sta meditando sulla proposta per il tecnico di Setubal, con la Champions League che rappresenta l’unica via sia per il club che per l’allenatore.