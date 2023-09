Roma, calendario, orari e copertura tv: l’ira social dei tifosi

Roma, la Lega Serie A ieri ha ufficializzato i calendario e dopo gli impegni europei si gioca sempre in trasferta. Ma non solo, ecco un altro dato che balza all’occhio

La particolarità non balza subito all’occhio. Ma basta poco per rendersi conto di quello che poi alla fine realmente è. Facciamo ordine: ieri la Lega Serie A ha reso noti ufficialmente i prossimi appuntamenti della stagione, quelli che vanno dalla giornata numero 5 alla giornata numero 19. Saranno mesi assai caldi, i prossimi, non sotto l’aspetto climatico, ma soprattutto per quelli che saranno gli impegni che i giallorossi dovranno affrontare. Sì, inizia l’Europa League. Una Coppa che la Roma vuole tornare a giocarsi, magari pure nella finale di Dublino.

Ora, qui adesso vi scriviamo quelli che sono gli appuntamenti europei della prima fase: la prima partita è in programma il 21 settembre, poi la seconda il 5 ottobre, la terza il 26 ottobre, la quarta il 9 novembre, la quinta il 30 novembre e la sesta il 14 dicembre.

Roma, sempre di domenica alle 18

Andiamo a vedere, adesso, quello che sarà il calendario giallorosso: il 24 settembre trasferta a Torino; l’8 ottobre a Cagliari; il 29 ottobre a Milano contro l’Inter; il 12 novembre derby contro la Lazio (sulla carta in trasferta); il 3 dicembre contro il Sassuolo e il 17 dicembre contro il Bologna. Anche in questi due casi in trasferta ovviamente.

Già questo di per sé è un dato sicuramente da tenere in considerazione, e anche molto. Il computerone è stato poco benevolo con i giallorossi visto che dopo ogni gara di Europa League si giocherà in trasferta. E poi? E poi c’è un’altra questione: dopo il giovedì la Roma tornerà nelle partite che vi abbiamo detto sopra, sempre in campo la domenica alle 18. Insomma, né alle 20:45 e nemmeno il lunedì, come forse in qualche occasione si sarebbe potuto fare. L’ultima cosa è che solamente una volta la Roma verrà trasmessa su Sky, l’unico club della Serie A ad avere un appuntamento diverso dall’esclusiva Dazn fino alla diciannovesima giornata. E sui social, i tifosi, si sono già scatenati chiedendo alla Roma di farsi sentire.