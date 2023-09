Roma, doppio accordo e incasso da 4 milioni: c’è la firma di Wandell

In questi mesi la Roma è molto attiva nella ricerca di uno sponsor che possa occupare lo spazio sulle maglie della squadra

Gli ultimi mesi per la Roma sono stati molto attivi sotto tutti i punti di vista. Dallo Stadio al calciomercato, passando anche per gli affari commerciali. I giallorossi non sono mai stati con le mani in mano e hanno sempre cercato di ottenere nuovi accordi per finalizzare gli affari. In particolare, la ricerca del main sponsor è attiva da diverso tempo dopo il triste epilogo con DigitalBits, che è stato tolto dalle maglie.

L’azienda di blockchain aveva inizialmente deciso di entrare nel mondo del calcio apparendo sulle maglie di alcune società tra cui Inter e Roma. Nel corso della scorsa stagione, però, i pagamenti hanno smesso di arrivare così i due club hanno deciso di farla sparire da ogni maglia e di sostituirla. Mentre i nerazzurri sono riusciti a trovare un accordo con Paramount, i giallorossi sono ancora senza main sponsor e sfilano con l’antica sigla SPQR.

In tutti questi mesi gli uffici di Viale Tolstoj non sono stati con le mani in mano ad aspettare una manna dal cielo, ma si sono mossi per individuare nuovi partner commerciali. Proprio ieri è stato annunciato il rinnovo con StarCasinò Sport, che permette ai tifosi di rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il club.

Roma, partnership con Q8 ed Enel in arrivo

Proprio su questo, Tiago Pinto aveva chiesto una mano a Michael Wendell, direttore commerciale della Roma, per trovare nuovi accordi che potessero aiutare a far crescere gli incassi. Vista la richiesta di aiuto, l’americano non si è tirato indietro e anzi, si è dato subito da fare.

Come riporta Il Tempo, la Roma è pronta ad annunciare due nuovi partner in arrivo. Si tratta di Q8 ed Enel, con quest’ultima che in qualità di Energy Partner fornirà alla Roma 4 milioni nel corso degli anni. I discorsi per trovare un nuovo main sponsor, poi, non sono fermi e anzi, i giallorossi stanno parlando con diverse linee aeree tra cui American Airlines, ma non c’è nessuna firma imminente per questo.