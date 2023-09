Roma e Juventus superate: colpaccio Inter in Serie A

Calciomercato Roma, l’Inter brucia anche la Juventus nella corsa al colpaccio in Serie A. Ecco la mossa del club guidato da Simone Inzaghi per anticipare la concorrenza.

Il campionato italiano si è fermato per la prima pausa nazionali della stagione. Dopo le prime tre giornate di Serie A a fare la voce grossa sono state le due squadre milanesi, che arriveranno al derby della Madonnina entrambe a punteggio pieno. Il Milan ha sconfitto la Roma allo stadio Olimpico nella terza giornata del campionato, aggravando la posizione in classifica della squadra giallorossa. Roma che- al pari della Juventus– ha messo gli occhi su un talento in vetrina da tempo in Serie A, ma l’Inter di Inzaghi vuole bruciare ancora una volta la concorrenza interna.

I primi 270 minuti della Serie A vedono il dominio delle due squadre milanesi in classifica. Inter e Milan guardano tutti dall’alto del primo posto, grazie ai 9 punti accumulati nelle prime tre gare di campionato. La Roma ha pagato dazio contro la squadra rossonera nell’ultima sfida dello stadio Olimpico, la vittoria di misura del Milan ha peggiorato la posizione in classifica dei giallorossi, già a meno otto punti dalla vetta del campionato. Sarà decisivo ripartire con i tre punti per la squadra guidata da José Mourinho, a partire dal rientro in campionato dopo la sosta, in programma il 17 settembre contro l’Empoli. Nel frattempo in ottica mercato arriva una nuova indiscrezione dalla Spagna, con la sfida lanciata a Inter e Juventus su uno dei gioielli della Serie A a centrocampo.

Calciomercato Roma, giallorossi su Koopmeiners: Inzaghi vuole bruciare anche la Juve

Riflettori puntati su Teun Koopmeiners, protagonista a centrocampo nell’Atalanta di Gasperini. Il calciatore olandese, arrivato dall’AZ nell’agosto del 2021, si è confermato ad altissimi livelli con la maglia dei bergamaschi. In due stagioni ha trovato la via della rete in 14 occasioni in Serie A.

Secondo quanto evidenzia il sito spagnolo Fichajes.net, la Roma e la Juventus hanno mostrato interesse per il centrocampista olandese. Ma ad avere la meglio potrebbe essere l’Inter di Simone Inzaghi, che ha bruciato la concorrenza per il colpo Frattesi questa estate. Il media spagnolo sottolinea come il centrocampista orobico potrebbe essere il primo colpaccio del mercato invernale per la squadra milanese.