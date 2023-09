Stadio della Roma, via alla nuova tappa in Campidoglio

Il progetto dello Stadio della Roma, che dovrebbe sorgere a Pietralata è arrivato al prossimo step che prevede un pomeriggio infuocato

La Roma continua la sua corsa verso la costruzione del suo nuovo stadio, progetto cominciato tanti anni fa e ripreso dai Friedkin. Prima di loro anche James Pallotta aveva cercato di dare al club un nuovo impianto per poter lasciare lo Stadio Olimpico, ma non c’è stato nulla da fare. In circa dieci anni di presidenza il progetto è stato tirato per le lunghe dalla burocrazia italiana che non ha permesso ai giallorossi di arrivare a un punto concreto.

Anzi, la sensazione per i tifosi è stata che si cercasse di ostacolare il disegno di una società privata che avesse deciso di investire nella capitale. A mettersi sulla strada per lo Stadio a Tor di Valle ci sono stati diverse problematiche, giuste o sbagliate che siano state. A partire dalle cubature di cemento, visto che il progetto prevedeva un business plan molto ampio con uffici e un centro commerciale, fino all’Ippodromo che sorge in zona.

Questo è stato considerato reperto storico, invece che un vero e proprio rudere, e lo Stadio della Roma sarebbe stato d’intralcio a un tale monumento di sfacelo e decadimento. Un’altra motivazione che si è interposta alla costruzione dell’impianto è stata la fauna di Tor di Valle che sarebbe stata turbata dalla costruzione della struttura in quella zona.

Stadio della Roma, oggi il via al Dibattito pubblico

Insomma, dopo dieci anni di lotte legali Pallotta ha abbandonato il progetto e ceduto la società che, con la nuova Giunta, è riuscita a trovare terreno fertile per avanzare nell’iter di costruzione. Il Campidoglio, infatti, ha già accettato il pubblico interesse dello stadio e ora passa la palla ai cittadini.

Oggi comincia il Dibattito Pubblico sull’utilità dello Stadio e delle problematiche che potrebbe creare in una zona come Pietralata. Quello individuato dai Friedkin è un appezzamento di terra che sorge vicino l’Ospedale Pertini e potrebbe contribuire a riqualificare tutta la zona. Prima di poter procedere, però, c’è bisogno di passare per il Dibattito che verrà presentato alla presenza del Sindaco Gualtieri e del Presidente all’Urbanistica Veloccia. A rappresentare i giallorossi sarà la consulente Lucia Bernabè.