Totti torna nella Roma: Mourinho decisivo

L’allenatore della Roma pensa all’ex Capitano e dirigente giallorosso come possibile figura dirigenziale all’interno della società

In questi giorni ha fatto parlare la decisione di José Mourinho di non presentarsi in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Milan. Dopo l’1-2 dello Stadio Olimpico, il tecnico non ha partecipato all’incontro con i giornalisti previsto nel post partita, di sicuro infuocato. Il rigore che ha permesso ai rossoneri di passare in vantaggio è stato piuttosto dubbio, con un contrasto di gioco tra Rui Patricio e Loftus-Cheek che è stato considerato irregolare.

La direzione di gara di Rapuano non è stata delle migliori visto che ci sono stati anche tanti altri episodi che non sono stati gestiti bene. Uno di questi sono state le continue perdite di tempo di Mike Maignan, che ogni volta si prendeva tutto il tempo disponibile e anche dio più per battere la rimessa dal fondo. Questo è solo un esempio di tutto ciò che non è andato nella partita, a partire dalla condizione fisica dei giallorossi.

Proprio per difendersi dalle critiche e dalle possibili ripercussioni lo Special One ha preferito disertare l’appuntamento di fine partita. Da tempo l’allenatore giallorosso chiede la presenza di un dirigente che possa rappresentare la società. Soprattutto, prendere le parti del tecnico in caso di comunicazioni importanti.

Roma, Mourinho auspica il ritorno di Totti

Di nomi in questi giorni ne sono circolati di sicuro tanti a Trigoria e a Viale Tolstoj, dove si decide tutto. Nei quartieri generali della società giallorossa la ricerca per accontentare Mourinho è cominciata da tempo, ka il nome potrebbe averlo suggerito lui stesso.

Come riporta Augusto Ciardi a Tele Radio Stereo, Mourinho auspicherebbe il ritorno di Francesco Totti nella Roma. “A Mourinho piacerebbe una figura come Totti come rappresentanza del club, visto che la proprietà ha scelto legittimamente la via del silenzio ritiene che una figura simile a quella di Totti possa essere l’ideale“. Così ha sostenuto il giornalista che ha poi concluso: “Non sto dicendo che Mou ha chiamato i Friedkin chiedendo Totti, ma so che gli piacerebbe una figura così“.

Gli altri nomi papabili potrebbero essere quello di Bruno Conti e di Aldair, persone che hanno fatto la storia della Roma.