Attacco interista a Lukaku: striscione a Roma

I nerazzurri non hanno gradito il comportamento di Lukaku nei loro confronti, con l’affare che è saltato a causa dei contatti con la Juve

Il calciomercato italiano è stato infuocato dalla questione Lukaku. All’inizio il gigante belga sembrava destinato a tornare all’Inter dopo il prestito dello scorso anno, ma poi tutto è saltato. A manda a monte il banco è stato proprio l’attaccante trentenne, che è stato pizzicato a parlare con la Juventus peer preparare il suo ritorno in Italia. Il gesto non è piaciuto ai nerazzurri, che hanno accusato il belga di tradimento e si sono stizziti.

I tifosi milanesi non hanno perdonato il calciatore che è stato insultati da molte persone sui social. Alla fine della finestra di calciomercato estivo, poi, è arrivata la svolta che ha portato il gigante con origini congolesi alla Roma. Un colpo che nessuno si aspettava, nonostante i continui aggiornamenti sulla vicenda. Tiago Pinto ha sorpreso tutti, in particolare i tifosi giallorossi che lo criticavano per lo scarso tempismo con cui erano stati programmati gli acquisti.

Lo Special One, infatti, sperava di poter lavorare con l’attaccante titolare della Roma sin dal ritiro in Portogallo, cominciato a metà luglio. Il general manager portoghese, però, non era riuscito ad accontentare la richiesta dell’allenatore, a cui ha donato due centrocampisti come Paredes e Renato Sanches anche dopo la toruneé lusitana.

Lukaku insultato dai tifosi dell’Inter: spunta lo striscione a Roma

Dopo Ferragosto, poi, il gm ex Benfica ha portato a Trigoria Romelu, approdato per circa 6 milioni in prestito secco. Un affare che nella Capitale è stato accolto molto bene, mentre a Milano i tifosi interisti sono andati su tutte le furie prendendosela con il giocatore.

In queste ultime ore, poi, i nerazzurri non si sono fermati alla sola invettiva social. Nei pressi dello Stadio Olimpico è spuntato uno striscione firmato Curva Nord che riporta la scritta “Lukaku infame“. Un gesto importante con gli interisti che si sono spinti fino nella Capitale per insultare il nuovo pupillo dei tifosi giallorossi, che vogliono godersi al meglio il gigante belga.