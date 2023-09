Calciomercato Roma, Pinto trema: scippo bianconero

Calciomercato Roma, a pochi giorni dalla chiusura estiva c’è un nuovo scenario che coinvolge Tiago Pinto. Assalto bianconero e scippo al dirigente portoghese: ecco i dettagli.

Nella consueta conferenza stampa di fine mercato Tiago Pinto ha confessato ai cronisti accorsi a Trigoria le difficoltà della sessione da poco conclusa. Il manager giallorosso non ha nascosto di essere stanco, e di partire per il Portogallo subito dopo l’incontro con la stampa. Pinto ha svelato: “Sono stanco e non lo nascondo“, questa è stata la sintesi dopo tre mesi di trattative che lo hanno visto al centro di tante manovre, sia in entrata che in uscita. E dopo la chiusura della sessione estiva arriva un nuovo scenario che non fa dormire sonni tranquilli al dirigente ex Benfica.

Non c’è sosta per Tiago Pinto anche dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato in casa Roma. Gli ultimi movimenti ufficiali della squadra giallorossa hanno visto prima il roboante arrivo di Romelu Lukaku a Trigoria, poi nell’ultimo giorno a disposizione c’è stata la partenza di Ola Solbakken. L’attaccante esterno norvegese è volato in Grecia, per giocare in prestito con l’Olympiakos. L’ex Bodo-Glimt non ha convinto il tecnico giallorosso ed avrebbe trovato ancora meno spazio dopo l’arrivo di Big Rom nella Capitale. Ora, sempre dal campionato ellenico, c’è una squadra bianconera che starebbe studiando l’assalto finale per scippare direttamente Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, il PAOK piomba sul braccio destro di Tiago Pinto

Parliamo del PAOK Salonnico, squadra greca dalla forte tradizione in patria, che avrebbe messo nel mirino il braccio destro di Tiago Pinto. I bianconeri ellenici sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo ed arriva l’indizio che punta dritto in casa Roma.

Secondo quanto scrive il giornalista Michele Pavese, il PAOK ha intenzione di rompere gli indugi e piombare su Mauro Leo per la figura di nuovo direttore sportivo. La squadra bianconera della Grecia avrebbe individuato nel braccio destro di Tiago Pinto il futuro ds da inserire nell’organigramma societario. Il collaboratore di Pinto era stato indicato anche come futuro responsabile del settore giovanile in casa Roma, vedremo se il PAOK riuscirà a strapparlo ai giallorossi..