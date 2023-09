Lukaku al posto di Vlahovic, verdetto impietoso del doppio ex

Romelu Lukaku al posto di Dusan Vlahovic, arriva il verdetto dell’ex che coinvolge i due bomber. Ecco il punto di vista del tecnico che ha le idee chiare sul possibile cambio in attacco.

I loro nomi hanno infiammato la sessione ordinaria di calciomercato in Serie A. Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic sono stati tra i protagonisti della sessione estiva, quando il centravanti belga sembrava essere il primo nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri. Dopo l’improvvisa rottura con l’Inter, Big Rom era finito nel mirino della Juventus, che lo avrebbe ingaggiato in caso di addio a Dusan Vlahovic. Il belga è passato invece alla Roma, che lo ha prelevato dal Chelsea in prestito secco, ecco il punto di vista netto del doppio ex.

Dopo le prime tre giornate di Serie A è arrivata la prima pausa per le nazionali della stagione. La Roma si trova nei bassifondi della classifica, complice un avvio decisamente più complicato del previsto sul campo. Solo un punto raccolto nelle prime tre gare di campionato, mentre il calciomercato estivo ha consolato i tifosi dopo l’arrivo in giallorosso di Romelu Lukaku. Il colpaccio offensivo ha ridisegnato gli equilibri della rosa giallorossa in attacco con il bomber belga che è stato al centro di tantissimi rumors di mercato nei mesi estivi. Dopo aver rotto con l’Inter il centravanti sembrava vicino alla Juventus, in caso di addio a Dusan Vlahovic in casa bianconera. Sulla suggestione di mercato è tornato a parlare un ex della Serie A.

Lukaku al posto di Vlahovic, Prandelli non ha dubbi: “Non avrei mai fatto cambio”

Cesare Prandelli, che nella Juve ha giocato e per un brevissimo periodo è passato alla Roma da allenatore, è tornato sull’ipotesi Romelu Lukaku in casa bianconera. L’ex CT ha le idee chiare e promuove la conferma di Dusan Vlahovic senza mezzi termini, il tecnico allenò il serbo a Firenze prima del passaggio in maglia juventina.

Il tecnico è tornato ad analizzare lo scenario di mercato, bocciando l’operazione Lukaku in casa Juventus. Prandelli ha così commentato, sulle colonne del ‘Corriere di Torino’, il possibile cambio tra Vlahovic e Big Rom: “Lukaku non si discute, è un gran giocatore, semmai avrei discusso l’idea di privarsi di Vlahovic: io per tanti motivi non avrei mai fatto cambio“.