Roma, torna insieme a Totti: doppia mossa Friedkin

Il presidente della Roma potrebbe pensare di prendere i due come dirigenti del club, che non si escluderebbero in caso di arrivo

La Roma continua ad essere nel destino anche dopo anni di addio, che possono essere tanti o pochi. Che si tratti di un abbandono recente o di un bel po’ di anni fa, il club giallorosso non smette mai di far parte di chi ci viene a contatto, come dimostrano i tanti ex giocatori ancora oggi affezionati. Alcuni di questi, poi, sono stai spesso accostati alla società come possibili nuovi impiegati, che entrerebbero a Viale Tolstoj con giacca e cravatta.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Francesco Totti e di come la società possa riprenderlo nello staff dirigenziale. La richiesta di Mourinho di trovare una figura che possa prendere le sue difese ancora non è stata esaudita dai Friedkin che stanno mettendo al vaglio tutte le ipotesi disponibili sul mercato. Una scelta da fare con molta ponderazione, visto che il dirigente in questione deve essere dotato di carattere e ottime capacità comunicative.

Riuscire a prendere il posto dello Special One non è di certo facile quando si parla di piano comunicativo. Il portoghese ha fatto dell’arte del parlare e di esporsi un vero e proprio cavallo di battaglia che, molto spesso, gli è anche costato caro. José, infatti, è stato spesso deferito per aver parlato a fine gara magari di un arbitraggio scomodo.

Roma, i Friedkin pensano a Totti e Boniek

Per questo ha chiesto alla società di trovare una persona che possa fare da parafulmine e rappresentare la società quando c’è da fare dichiarazioni “scomode”. Nei giorni scorsi era emerso il nome di Francesco Totti come una possibile figura, ma recentemente se ne è aggiunto un altro.

Come riporta Leggo, la Roma sta pensando anche a Boniek. L’ex calciatore giallorosso e dirigente potrebbe tornare nella sua Roma come dipendente, ma il suo approdo non escluderebbe quello di Totti. I due, infatti, potrebbero anche lavorare insieme uno come direttore generale e uno come direttore tecnico. In questo modo i tifosi rivedrebbero in società due volti noti e da sempre apprezzati.