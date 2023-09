Stop in Nazionale e chiamata ufficiale alla Roma

José Mourinho deve fare i conti con una nuova assenza nei prossimi giorni. Infortunio in nazionale e comunicazione lampo alla Roma: i giallorossi perdono un altro giocatore.

Stop in Nazionale e chiamata a sorpresa in casa Roma, José Mourinho perde un altro giocatore in vista dei prossimi giorni. La Serie A ripartirà il prossimo fine settimana dalla quarta giornata in calendario. La squadra giallorossa non può permettersi ulteriori passi falsi, dopo aver trovato un solo punto nelle prime tre gare di campionato. Lo Special One ha ricevuto segnali incoraggianti da Paulo Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo a partire da ieri. Mentre dal ritiro dell’Italia è scattato l’allarme ricaduta per Lorenzo Pellegrini.

In attesa dei risultati degli esami a cui si sottopone il capitano della Roma, José Mourinho perde a sorpresa un’altra pedina a Trigoria. La Roma sta lavorando in questi giorni a ranghi fortemente ridotti, da un lato per le chiamate in nazionale, dall’altro per il nodo infortuni che sta tormentando anche questa stagione la squadra allenata dallo Special One. Oltre ai lungodegenti Kumbulla ed Abraham, restano osservati speciali dallo staff sanitario i vari Renato Sanches, Aouar e Zalewski, in dubbio per la ripartenza stagionale al pari di Paulo Dybala e lo stesso Pellegrini. Mentre un nuovo infortunio, nella nazionale della Danimarca, vede Mourinho perdere un altro tassello della squadra a Trigoria.

Danimarca, infortunio per Bah: convocato Kristensen dalla Roma

La nazionale danese ha perso ieri per infortunio Alexander Bah, esterno destro del Benfica. Il calciatore si è fermato durante la sfida alle Isole Far-Oer e nelle scorse ore ha abbandonato il ritiro della nazionale scandinava. Al suo posto il commissario tecnico Kasper Hjulmand, ha convocato due terzini dalla Serie A.

Il commissario tecnico danese ha scelto di sostituire l’esterno destro del Benfica con due calciatori del campionato italiano. Il primo è Rasmus Kristensen, che lascia dunque Trigoria e non sarà a disposizione di José Mourinho nei prossimi giorni. Il secondo è il quasi omonimo dell’ex Leeds, Victor Kristiansen del Bologna.