Infortunio e ricaduta Pellegrini: esami a Coverciano

Ricaduta in Nazionale e nuovo infortunio per Lorenzo Pellegrini. Esami a Coverciano per il capitano della Roma: ecco le ultime notizie sul centrocampista giallorosso.

Non arrivano buone notizie da Coverciano intorno alle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 e capitano della Roma si è fermato per una nuova ricaduta in allenamento. Sono ore di attesa per gli esami strumentali a cui si sottoporrà il centrocampista nel ritiro azzurro, ecco le ultime notizie dal centro sportivo di Coverciano. La nuova Italia, guidata da Luciano Spalletti, esordirà domani sera contro la Macedonia del Nord.

La situazione degli infortunati non fa dormire sonni tranquilli a José Mourinho in casa Roma. Il tecnico portoghese sta lavorando con il gruppo giallorosso a ranghi ridotti, tra vari stop fisici e convocazioni in nazionale. Segnali incoraggianti arrivano da Paulo Dybala, tornato ieri ad allenarsi in gruppo a Trigoria. A fare da contraltare al ritorno della ‘Joya’ in gruppo arrivano però le notizie sul nuovo stop occorso a capitan Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è entrato a partita in corso con il Milan, complice il problema fisico in cui è incappato Houssem Aouar. E già da ieri sera erano suonati nuovi campanelli d’allarme intorno al numero 7 della Roma da Coverciano.

Ricaduta e nuovo stop per Pellegrini, ansia Roma: le ultime da Coverciano

Questa mattina Lorenzo Pellegrini non si è allenato con il gruppo della Nazionale a Coverciano. Secondo quanto trapela dal ritiro azzurro, il primo agli ordini di Luciano Spalletti, il centrocampista ha svolto lavoro differenziato in queste ore. Unico assente in campo tra gli azzurri a Coverciano, or si attendono i risultati dei test strumentali.

A preoccupare maggiormente è il riacutizzarsi del fastidio all’adduttore che lo aveva costretto a partire dalla panchina contro il Milan. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, Lorenzo Pellegrini ha accusato una vera e propria ricaduta nella zona dell’infortunio. Ora si attendono i risultati degli esami, con il centrocampista che potrebbe anche lasciare in anticipo il ritiro azzurro. Una nuova grana per José Mourinho, che già deve fare i conti con le condizioni precarie di Aouar e Renato Sanches nel settore nevralgico di gioco.