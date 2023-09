Accordo ‘fulmineo’ con la Roma: indizio UFFICIALE

In questi giorni la Roma si sta preparando a concludere diversi accordi commerciali e uno di questi è già diventato ufficiale

La Roma in questo inizio di settembre sta lavorando per concludere gli ultimi affari e arrivare al meglio alla fine dell’anno. In questo calciomercato sono arrivati sette giocatori per un totale di 9 milioni, una cifra molto bassa che permette ai giallorossi di concludere anche questa finestra estiva di calciomercato in positivo. Le cessioni sono state tante e grazie a queste è stato migliorato il bilancio che è ancora in rosso.

Nonostante questo però il monte ingaggi è aumentato di poco, con i calciatori in entrata che sono stati tutti pagati molto. Per convincerli, Pinto ha dovuto spingere sugli stipendi, in modo tale da regalare a Mourinho gli obiettivi richiesti con un piccolo sforzo. Riuscire a concludere una finestra di mercato così è stato molto importante per Tiago Pinto, che qualche giorno fa ne ha parlato in una conferenza stampa davanti ai giornalisti.

Tendere un occhio al bilancio è sempre fondamentale per i giallorossi, che hanno raggiunto il settlement agreement con la Uefa. Per aumentare gli introiti, che saranno fondamentali a partire dalle prossime stagioni, la Roma si sta muovendo molto per trovare e concludere accordi con partner commerciali.

Roma, l’accordo è ufficiale: spunt al’indizio

Il reparto marketing della società è cambiato nel corso dei mesi e sono arrivate nuove figure per gestire questo settore. Proprio nell’incontro con i cronisti, il general manager aveva chiesto aiuto a Wendell, che ha già impresso la sua orma negli accordi commerciali della società.

In questi giorni era circolata la voce di un accordo con Q8 ed Enel, con quest’ultima che sarebbe diventata Energy Partner dei giallorossi. L’intesa non è stata resa ancora ufficiale, ma se si guarda bene il sito della Roma si può vedere come la società energetica appaia già tra i partner societari. Un indizio importante che dimostra come l’accordo sia andato a buon fine. Questo garantirà 4 milioni nel corso degli anni, non molti, ma comunque una buona cifra che fa alzare gli introiti.