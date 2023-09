Calciomercato Roma, assalto in Bundesliga: Arabia rifiutata

La Roma ha messo gli occhi su un calciatore che ha rifiutato i soldi sauditi e che potrebbe approdare anche la prossima estate

Domenica 17 la Roma torna in campo per la partita contro l’Empoli allo Stadio Olimpico. Il match comincerà alle 20.45 e tutti i tifosi sperano di assistere alla prima vittoria stagionale dei giallorossi. Le prime tre gare non sono state positive e anzi, su 9 punti disponibili Pellegrini e compagni ne hanno conquistato solo uno. Un inizio di stagione scioccante per tutti, che si aspettavano di partire in modo diverso.

In questi giorni c’è la sosta per le nazionali e Mourinho sta preparando i giocatori che sono rimasti a Trigoria per affrontare al meglio gli emiliani. Invertire la rotta è importantissimo al momento e lo Special One si sta prendendo tutto il tempo necessario per lavorare con il gruppo. A questo non si è riunito il numero 7 giallorosso, che ha lasciato la Nazionale a causa di un fastidio muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo.

Gli altri indisponibili presenti in rosa stanno cercando di recuperare il prima possibile per arrivare in forma alla gara di domenica, eccezion fatta per i lungo degenti. E in tutto questo, Tiago Pinto continua a lavorare per preparare il calciomercato che verrà, con nuovi calciatori nel mirino.

Calciomercato Roma, Sallai nel mirino: non andrà in Arabia

I profili che interessano sono diversi, come ad esempio Marcos Leonardo. L’attaccante del Santos è ancora un obiettivo del club della Capitale che potrebbe tentare l’assalto definitivo in inverno. Intanto, Pinto continua a guardarsi intorno per individuare nuovi profili interessanti.

Uno di questi è Roland Sallai, attaccante del Friburgo che piace ai giallorossi. Come riporta mediagol.it, su di lui c’è stato anche l’Al-Ettifaq che ha provato a convincerlo. L’ex Palermo, però, non si è fatto convincere dai soldi e ha preferito rifiutare il ricco club arabo, continuando a giocare ad alti livelli in Bundesliga e in Europa League. Sulle sue tracce c’è stata anche la Roma che ha mostrato interesse verso di lui.