Pokerissimo per il nuovo tecnico: Mourinho è di nuovo in lista

Pokerissimo per il nuovo tecnico: ritorna in lista anche José Mourinho che ha un contratto in scadenza con la Roma nel giugno del 2024. La situazione

Ritorna in lista anche José Mourinho, per quella panchina che il tecnico portoghese ha già assaporato e che senza dubbio è una di quelle più ambite da parte degli allenatori. Ovviamente parliamo del Real Madrid che il prossimo anno cambierà, con Ancelotti destinato alla nazionale brasiliana. Insomma, il nome dello Special One sarebbe nella testa di Florentino Perez.

A riportare questa notizia ci pensa il quotidiano spagnolo Sport, che svela come Raul, ex centravanti e stella dei Blancos, non sia visto di così buon occhio da parte del presidente madrileno. Una situazione che quindi lascia aperta a qualsiasi possibilità. E tra queste c’è anche quella che porta all’attuale tecnico della Roma che ricordiamo ha un contratto in scadenza il prossimo anno e che così come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri starebbe facendo delle riflessioni sul proprio futuro.

Pokerissimo per il Real Madrid, c’è pure Mourinho

Sono cinque (più uno) i nome che Perez potrebbe mettere decisamente nel mirino per sostituire il tecnico italiano. Il primo è quello di Alvaro Arbeloa, che allena già, e che sarebbe uno dei papabili. Ma oltre questo nome, che sarebbe sicuramente una scommessa, ci sono quelli di Xabi Alonso, Nagelsmann, Klopp, Zidane e appunto Mou.

In poche parole ritorna in auge – anche per via della situazione contrattuale, e non c’è dubbio su questo – il nome del portoghese. Mourinho è appena entrato nel suo terzo anno con la Roma e che ha portato i giallorossi a vincere una Conference League e a giocarsi una finale di Europa League che tutti noi, purtroppo, sappiamo com’è andata a finire. Insomma, il suo lo ha fatto, anche se in campionato qualcosa di più molti se lo aspettavano.