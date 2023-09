“Pronti ad accoglierlo”: futuro Lukaku, arriva l’ennesima chiamata

Lukaku era stato accostato da un club del campionato saudita, ma ha rifiutato l’offerta preferendo approdare alla Roma

Romelu Lukaku alla Roma è stato il colpo di mercato che nessuno si aspettava. In Italia sono stati tanti i club che avrebbero messo con piacere le mani sull’attaccante belga, a partire dall’Inter e dalla Juventus. Proprio questi due club erano quelli più indiziati a prendere il calciatore classe 1993. I nerazzurri avevano intavolato le trattative già dalla fine del campionato, visto che l’attaccante era in prestito a Milano dal Chelsea.

I colloqui sembravano anche andare bene fino a quando è emersa la notizia di un possibile accordo tra il trentenne e la Juventus. Il calciatore, infatti, stava trattando in gran segreto con i bianconeri e questo non è piaciuto a Marotta che ha tagliato ogni contatto. I torinesi, poi, non hanno sferrato l’assalto visto che in rosa è ancora presente Dusan Vlahovic, che ha un ingaggio importante. Avere due giocatori molto importanti e con uno stipendio stellare non avrebbe fatto bene alla Juve, che si è tirata indietro.

La strada è rimasta aperta, così, per gli ultimi club interessati, con il Tottenham che ha fatto un tentativo per portarlo in Inghilterra. Tiago Pinto, però, si è gettato sull’attaccante dopo Ferragosto, in seguito alla rottura con l’atalanta per Zapata. Dai colloqui serrati con il Chelsea, poi, è emerso l’accordo in prestito per Lukaku che ora è in giallorosso.

Lukaku nel mirino dell’Arabia, ennesima chiamata senza risposta

Sulle sue tracce, però, non ci sono stati solo club europei che possono contare sulla loro storia o sul fascino delle coppe europee per convincere i giocatori. Romelu era entrato nel mirino dell’Arabia Saudita, con un club che avrebbe voluto aggiungere anche la sua stella a quelle del campionato.

L’affare non è andato a buon fine, con Romelu che ha deciso di sposare il progetto della Roma. La speranza degli arabi, però, ancora non è svanita con Lukaku che resta un obiettivo. A confermarlo è Gad Cohen, agente internazionale di mercato che ha curato l’approdo di Brozovic all’Al-Nassr. Il procuratore ha parlato a Tuttosport sull’interesse che l’Arabia nutre verso Lukaku che, in caso dovesse chiamarlo, troverebbe la porta spalancata. Per ora, però, non sembra ci sia questa possibilità da parte del classe 1993.