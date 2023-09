Rottura UFFICIALE con il tecnico: Roma a fari spenti

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma, che ha deciso di non approdare nella Capitale, chiede minuti al suo allenatore

Il calciomercato è sempre in continuo divenire, con le situazioni che possono cambiare da un momento all’altro. Molto più importante, poi, è il fatto che questo non dorma mai. Rubando la celebre frase la si può adattare al mondo della compravendita dei giocatori, che non si ferma di certo durante l’anno. Anzi, in questi giorni i direttori sportivi e gli osservatori devono darsi da fare per riuscire a preparare i colpi futuri.

Tiago Pinto nei mesi scorsi si è portato avanti per concludere diversi colpi di mercato, come quelli di Houssem Aouar ed Evan Ndicka. I due sono approdati a Trigoria a parametro zero prima della fine di giugno, con il general manager che ha portato avanti le trattative durante il girone di ritorno. Muoversi per tempo, quindi, è fondamentale per riuscire a portare a casa i giocatori utili per poter rinforzare la rosa e fare bene durante l’anno.

Proprio nelle prossime settimane il futuro di un obiettivo di calciomercato della Roma potrebbe anche prendere una piega inaspettata. Si tratta di Youri Tielemans, che era stato cercato da Tiago Pinto a parametro zero per rinforzare il centrocampo. Il suo contratto con il Leicester è finito in estate e in molti si sono messi sulle sue tracce per prenderlo.

Calciomercato Roma, Tielemans si lamenta: “Voglio giocare”

Tra tutti, ad essere riuscito a convincere il calciatore è stato l’Aston Villa, che ha aggiunto il talentino belga nella rosa dopo aver preso anche Kamara. Il centrocampista de Marsiglia è approdato a Birmingham anche lui a parametro zero ed è riuscito a convincere Unai Emery.

Dal ritiro del Belgio, in vista della partita contro l’Azerbaigian, il centrocampista ha parlato ai microfoni in conferenza stampa parlando della sua situazione. Dalle sue parole è emersa la delusione per non poter giocare i minuti che vorrebbe, con il tecnico spagnolo che lo usa come sostituto. Fino ad ora, infatti, è partito titolare solo una volta in Conference League, mentre lui vorrebbe riuscire a fare più minutaggio proprio in Premier League. Alla Roma sarebbe potuto essere un titolare e chissà se il ventiseienne si è pentito della sua scelta.