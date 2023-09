Ultim’ora UFFICIALE: romanista fuori squadra

Ultim’ora ufficiale: nella lista dei convocati non c’è il romanista. Ieri Pellegrini è tornato a casa, oggi è toccato ad un altro giallorosso

Questa volta di mezzo, e per fortuna, non ci sono infortuni. Ma solamente una scelta tecnica. Se ieri Pellegrini ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico che verrà valutato nel corso di queste ore dentro Trigoria, oggi Luciano Spalletti, in vista della gara di questa sera contro la Macedonia, ha diramata la prima lista dei convocati.

E non c’è Leonardo Spinazzola, evidentemente per scelta tecnica. Il ct ha deciso di tagliare fuori sia lui che Casale, oltre Provedel, che è il quarto portiere portato dal neo commissario tecnico in ritiro. Insomma, niente spazio per l’esterno giallorosso, che non scenderà in campo questa sera e che si gioca, ovviamente, la convocazione, per il prossimo match degli azzurri in programma martedì prossimo a San Siro contro l’Ucraina e che è sempre valido per le qualificazioni al prossimo campionato europeo in Germania la prossima estate.

La Nazionale ha anche assegnato i numeri di maglia dando il 10 a Raspadori e il 9 a Retegui. Ma questo al momento poco importa: quello che interesse dalle parti di Trigoria è questo taglio dell’ultim’ora, arrivato proprio in questi minuti.

Spinazzola quindi non sarà del match, e si gioca la possibilità di rientrare almeno tra i convocati per la prossima settimana. Vedendo, comunque, quello che è il “rapporto” tra i giocatori giallorossi e le varie squadre, forse dalle parti di Trigoria tirano un sospiro di sollievo. Non c’è per stasera nessuna possibilità di infortunio che possa mettere nei guai Mourinho per il prossimo impegno di campionato contro l’Empoli previsto per il prossimo weekend.