Infortunio in Nazionale, ufficiale: il top a rischio per la Roma

Ufficiale, nuovo infortunio muscolare con la Nazionale e Roma a rischio. Il tecnico potrebbe perdere il suo top player in vista della sfida alla squadra giallorossa.

Dopo le prime tre giornate di campionato è arrivata la prima sosta nazionali in Serie A. Il periodo di pausa è utile per tante squadre che devono recuperare diversi giocatori infortunati, ma il rischio di nuovi stop è dietro l’angolo. Lampante è l’esempio della situazione legata all’infermeria della Roma. La squadra giallorossa, che ha trovato un solo punto nelle prime tre uscite di campionato, sta cercando di recuperare diverse pedine per la ripresa stagionale. Mentre lo staff sanitario lavora per consegnare forze fresche a José Mourinho ci sono stati due nuovi stop fisici in casa giallorossa nelle scorse ore.

Dal ritiro dell’Italia a Coverciano sono arrivate, a stretto giro di posta, due cattive notizie per mister José Mourinho in casa Roma. Hanno lasciato il ritiro azzurro prima Lorenzo Pellegrini, neanche convocato nella sfida tra Italia e Macedonia del Nord ieri sera. Gara che si è chiusa in pareggio e che ha visto anche l’infortunio muscolare accusato da Gianluca Mancini. Anche il difensore giallorosso ha lasciato Coverciano, poche ore dopo il capitano della Roma. Un doppio stop con cui fare i conti per lo Special One, in vista della sfida all’Empoli, in programma domenica prossima allo stadio Olimpico.

Ufficiale, stop muscolare per Baldanzi in Nazionale: a rischio per Roma-Empoli

La compagine toscana è fanalino di coda in Serie A dopo le prime tre gare di campionato. Zero punti raccolti fin qui dall’Empoli di Paolo Zanetti ed anche lui deve fare i conti con un problema fisico in Nazionale in vista del rientro in campo. Dal ritiro dell’Italia Under 21 non arrivano buone notizie per uno dei gioielli della squadra toscana, il trequartista Tommaso Baldanzi.

Il talento dell’Empoli non è stato convocato dall’Italia Under 21 per la sfida contro la Lettonia. Il CT Nunziata lo ha escluso dai convocati per via di un fastidio muscolare che lo ha afflitto dopo la chiamata degli Azzurrini. Le sue condizioni rimangono da monitorare anche in vista della sfida alla Roma ma, secondo quanto scrive il sito Sport.quotidiano.net, l’Under 21 proverà ad utilizzarlo per la sfida contro la Turchia, in programma martedì.