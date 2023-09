Infortunio e diagnosi ufficiale: Mancini torna subito a Roma

Infortunio Gianluca Mancini, José Mourinho col fiato sospeso dopo il nuovo stop accusato in Nazionale. Ecco la diagnosi ufficiale e la comunicazione che coinvolge la Roma.

Piove sul bagnato in casa Roma, col secondo infortunio da registrare con la Nazionale. Dopo lo stop che ha coinvolto Lorenzo Pellegrini, tornato a Trigoria dal ritiro di Coverciano dopo un guaio muscolare, ieri sera si è fermato Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, schierato in campo da titolare nella prima uscita dell‘Italia di Luciano Spalletti, ha lasciato il campo dopo un’ora di gioco a causa di noie fisiche.

L’Italia di Luciano Spalletti parte con un passo falso alla prima gara del nuovo corso tecnico. Gli Azzurri non sono andati oltre l’1-1 contro la Macedonia del Nord, un risultato che ha deluso le attese intorno all’esordio assoluto dell’ex allenatore del Napoli sulla panchina della Nazionale. Il tecnico toscano, che aveva già perso Lorenzo Pellegrini a Coverciano per un problema muscolare, ha schierato due romanisti dal primo minuto. In mediana è stato scelto Bryan Cristante, mentre nel ruolo di difensore centrale è stato rilanciato Gianluca Mancini, che ha però lasciato il campo per infortunio. Ad un minuto dall’ora di gioco il centrale difensivo romanista ha alzato bandiera bianca per un problema muscolare, al suo posto il difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini.

Infortunio muscolare per Mancini, UFFICIALE: il difensore lascia il ritiro dell’Italia

Il giorno dopo lo stop accusato in partita il difensore lascia ufficialmente il ritiro azzurro. Secondo ritorno a Trigoria anticipato da Coverciano, dopo il rientro di capitan Pellegrini in anticipo, sempre per un fastidio muscolare. Ecco la diagnosi ufficiale che coinvolge il difensore centrale della Roma, intoccabile nelle gerarchie difensive di José Mourinho insieme a Chris Smalling.

Sul sito della FIGC c’è il comunicato ufficiale che coinvolge il difensore della Roma e non solo. Oltre a Gianluca Mancini lascia il ritiro azzurro per infortunio anche l’ex Roma, Matteo Politano. Per il calciatore giallorosso c’è anche la diagnosi ufficiale dello staff tecnico, si tratta di un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia destra. Rientro a Trigoria in anticipo e fiato sospeso per l’allenatore portoghese, la sfida all’Empoli di domenica prossima è a rischio per il difensore classe ’96.