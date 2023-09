Addio Mourinho, bomba Radio Radio: “Colloquio Pinto-Conte”

Dal possibile rinnovo all’addio tra la Roma e José Mourinho. L’emittente Radio Radio sgancia una bomba ad orologeria in casa giallorossa: “Tiago Pinto a colloquio con Conte”

In piena sosta nazionali continuano i rumors di mercato che vedono José Mourinho più lontano dalla panchina della Roma. L’emittente Radio Radio svela in diretta un retroscena che ha del clamoroso, con i colloqui già avviati tra la dirigenza giallorossa ed il possibile erede dello Special One. Erede che sarebbe stato individuato in Antonio Conte, ancora libero dopo l’addio alla panchina del Tottenham in Premier League.

L’inizio stagionale della Roma è stato decisamente in salita fin qui per la squadra allenata da José Mourinho. Il tecnico portoghese, entrato nell’ultimo anno di contratto con i giallorossi, è chiamato a tornare alla vittoria a partire dalla prossima giornata. Dopo le prime tre gare di Serie A l’undici guidato dallo Special One ha trovato un solo punto all’esordio casalingo contro la Salernitana. Il complicato addio di campionato ha gettato nuove ombre sul futuro di José Mourinho in casa Roma, con la scadenza del contratto del tecnico fissata alla prossima estate. In attesa del rientro in campo, fissato a domenica sera contro l’Empoli allo stadio Olimpico, l’emittente Radio Radio lancia una bomba in diretta radiofonica che coinvolge il futuro dello Special One ed il suo possibile erede.

Mourinho-Roma, Radio Radio anticipa l’addio: “Colloquio tra Pinto e Conte”

L’emittente radiofonica svela un retroscena che, se confermato, anticiperebbe un clamoroso cambio alla guida tecnica della squadra giallorossa. Secondo quanto evidenziato dal direttore Ilario Di Giovambattista in diretta su ‘Radio Radio’, Tiago Pinto avrebbe già avuto un colloquio con Antonio Conte.

Di Giovambattista non ha dubbi: “La società e Tiago Pinto stanno già parlando con un altro allenatore. [..] La vera notizia in merito è proprio che i vertici societari stanno interloquendo con Antonio Conte.” A fargli eco Enrico Camelio, che non esclude un cambio immediato in panchina: “Pinto e Conte hanno parlato, è una possibilità molto concreta e, se le cose non andranno bene in ottica corsa Champions, il cambio potrebbe avvenire anche subito”.