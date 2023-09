Addio Mourinho e Pinto, esame Friedkin: quella data si avvicina

L’allenatore della Roma, così come l’attaccante arrivato negli ultimi giorni di calciomercato, rischiano di lasciare la squadra a fine stagione

Il calciomercato si è concluso da poco con la Roma che si è rinforzata molto spendendo poco. Solo 9 milioni sono usciti dalle casse giallorosse, con Tiago Pinto che è riuscito a incassare una bella cifra grazie alle cessioni. La grande maggioranza di questi soldi, poi, è stata messa da parte permettendo al bilancio di respirare un po’ dopo aver toccato cifre record nei mesi scorsi, a inizio anno.

In questa finestra di calciomercato sono arrivati ben sette giocatori che hanno permesso a Mourinho di rinforzare la propria rosa. Alcuni di questi sono arrivati in prestito, come ad esempio Romelu Lukaku che ha accettato la proposta della Roma nell’ultima settimana disponibile. Il suo arrivo ha creato parecchio entusiasmo nella piazza che spera in lui per poter vedere la squadra tornare a vincere e invertire questo senso di rotta molto negativo.

Oltre al belga, sono arrivati in prestito anche Diego Llorente, Rasmus Kristensen, Sardar Azmoun e Renato Sanches. I tre devono dimostrare di essere utili alla causa per poter rimanere in giallorosso dopo le recenti annate in cui non hanno brillato. Soprattutto il centrale portoghese è sempre stato considerato un vero e proprio talento, ma questo non è mai sbocciato per bene.

Calciomercato Roma, tanti in scadenza: c’è anche Tiago Pinto

Riuscire a trovare continuità e soprattutto integrità qui nella Roma è fondamentale per l’ex Bayern Monaco che ha avuto una carriera costellata di infortuni. Per i due ex Leeds, invece, è un salto di qualità con lo spagnolo che ha dimostrato di meritarlo la scorsa stagione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i contratti di questi giocatori però sono in scadenza. Quelli dei calciatori appena citati scadranno al termine della stagione a causa del prestito concordato con i rispettivi club. Da prolungare, invece, c’è anche quello di Mourihno e Tiago Pinto, che sono arrivati all’ultimo anno di contratto senza aver ancora rinnovato. Verso la fine dell’accordo ci sono anche Rui Patricio, Spinazzola, Boer e Lukaku, che se non venisse riscattato tornerebbe a Londra. Il rinnovo e la riconferma di tutti questi personaggi passa per i Friedkin che hanno messo sotto esame tutti quanti. Solo chi dimostrerà di meritare rimarrà in squadra.