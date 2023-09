Calciomercato Roma, operazione tris in Inghilterra

Calciomercato Roma, c’è già l’appuntamento per la firma definitiva con la squadra giallorossa. Un altro affare in Inghilterra all’orizzonte per Tiago Pinto.

L’asse tra la Roma e l’Inghilterra torna caldo in ottica calciomercato del futuro per la squadra giallorossa. Dall’arrivo di José Mourinho in avanti Tiago Pinto ha messo a segno numerosi colpi in entrata dal paese britannico. A partire da Rui Patricio, prelevato dal Wolverhampton dopo l’ingaggio dello Special One, per finire con il colpaccio Romelu Lukaku, arrivato in prestito secco dal Chelsea. In mezzo tanti nomi, tra cui spicca Tammy Abraham e l’ex Nemanja Matic, ma la lista è corposa.

Sembra già deciso il nuovo affare in Inghilterra per la Roma. L’inizio stagionale dei giallorossi è stato fin qui da dimenticare, certificato dal solo punto conquistato in tre partite. Ecco perché sarà fondamentale tornare alla vittoria a partire dalla sfida interna contro l’Empoli. La squadra di José Mourinho è chiamata a rialzare la testa dopo le prime tre gare senza i tre punti in Serie A, che la vedono distante già 8 punti dalla vetta del campionato. In parallelo si anticipano diversi scenari di calciomercato in casa giallorossa, con Tiago Pinto pronto a chiudere un altro affare dall’Inghilterra, il piano per la firma a titolo definitivo con la Roma sarebbe già in atto.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra non hanno dubbi: Llorente firma a titolo definitivo

Riflettori puntati sul futuro di Diego Llorente, difensore spagnolo ritornato in prestito alla Roma questa estate dal Leeds. Il centrale classe ’93, cresciuto nel Real Madrid, ha trovato sempre più spazio nelle gerarchie di José Mourinho. Anche in questo difficile avvio di stagione è sempre partito da titolare, relegando in panchina il nuovo arrivato Evan Ndicka.

Secondo prestito consecutivo dal Leeds alla Roma, ed in Inghilterra non hanno dubbi sul futuro del calciatore spagnolo. Secondo quanti annunciato dal giornalista Phil Hay sul podcast The Square Ball, i giallorossi starebbero pianificando il passaggio a titolo definitivo dell’ex Real Madrid a fine stagione. Il cronista parla di ‘Alta probabilità’ circa il passaggio a titolo definitivo dal Leeds del difensore centrale spagnolo, Tiago Pinto è pronto a chiudere un nuovo affare, stavolta a titolo definitivo, con la squadra inglese.