Recupero lampo UFFICIALE, Roma avvisata: ‘Giocherà in Nazionale’

Recupero lampo ufficiale in Nazionale ed annuncio con la Roma in vista. Il calciatore è tornato a disposizione del commissario tecnico e scenderà in campo.

Dopo le prime tre giornate in calendario è arrivata la prima sosta nazionali per la Serie A. Sosta che da un lato regala tempo prezioso ai calciatori alle prese con infortuni, dall’altro espone al rischio di nuovi stop per chi è stato convocato dalle proprie rappresentative. Lo sa bene José Mourinho in casa Roma, che sta cercando di recuperare i vari acciaccati, come Dybala, Aouar e Renato Sanches ma che ha dovuto fare i conti con due nuovi infortuni in Nazionale.

La Roma ha messo nel mirino la sfida dello stadio Olimpico contro l’Empoli di Zanetti. Domenica 17 settembre la squadra giallorossa tornerà a giocare tra le mura amiche, alla caccia dei primi tre punti stagionali. Fin qui l’undici guidato da José Mourinho ha trovato un solo punto, frutto del pareggio interno contro la Salernitana. Non sono mancati gli infortuni in questo avvio di stagione decisamente complicato, lo Special One confida di aver recuperato al meglio Paulo Dybala in vista della sfida ai toscani. Osservati speciali anche Aouar, Renato Sanches e Zalewski, oltre agli infortunati in Nazionale, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. I due giallorossi si sono fermati dopo la convocazione di Luciano Spalletti, mentre in casa Empoli era scattato il campanello d’allarme intorno alle condizioni di Tommaso Baldanzi.

Roma-Empoli, Baldanzi recupera dopo lo stop in Nazionale: l’annuncio del CT Nunziata

Il fantasista toscano è uno dei pezzi pregiati della squadra guidata da Paolo Zanetti e nell’ultima gara dell’Italia Under 21 non era stato convocato dal CT Carmine Nunziata. Ora, alla vigilia della sfida tra gli azzurrini e la Turchia, arrivano le parole del commissario tecnico sulle condizioni del trequartista dell’Empoli.

Sul sito ufficiale della FIGC ci sono le parole del commissario tecnico dell’Under 21, alla vigilia della sfida alla Turchia. Nunziata ha annunciato il recupero di Tommaso Baldanzi, che dunque tornerà a disposizione anche di Zanetti in vista di Roma-Empoli. Ecco le parole del CT dell’Italia Under 21: “Baldanzi dà qualità, salta l’uomo e interpreta nel modo migliore il suo ruolo: sicuramente giocherà.“