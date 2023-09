No a Lukaku e Abraham: nuovo bomber da 70 milioni

I due attaccanti della Roma non sono più nel mirino del club che ha deciso di puntare un altro in vista del prossimo calciomercato

La Roma in questa stagione può contare su un attacco di grande livello. Grazie agli sforzi della società e di Tiago Pinto, negli ultimi giorni di calciomercato è approdato in giallorosso Romelu Lukaku. L’attaccante belga è arrivato in prestito dal Chelsea per circa 6 milioni di euro, con nessuna clausola per il riscatto dell’ex Manchester United. Il suo arrivo è stato preso con tanto entusiasmo dai tifosi che hanno preso d’assalto Ciampino nel giorno del suo arrivo.

Anche se le tempistiche non sono state delle migliori, Tiago Pinto è riuscito a concludere una grande campagna acquisti proprio grazie all’arrivo di Big Rom. Insieme a lui ci sarà Andrea Belotti, che ha cominciato al meglio questa stagione. Contro la Salernitana, infatti, sono arrivati ben due gol da parte dell’ex Torino, che ha dato subito buoni segnali all’allenatore e alla piazza. Nelle gare successive non è riuscito ad andare in gol, ma il suo apporto è stato subito di livello.

Visto l’infortunio di Tammy Abraham, i giallorossi sono corsi ai ripari prendendo Lukaku. A marzo, quando l’inglese tornerà dall’infortunio al crociato del ginocchio sinistro, la Roma si troverà con tre attaccanti di grande livello e scegliere chi far giocare non sarà così semplice per Mourinho.

Calciomercato Roma, il club scarica Abraham e Lukaku

L’allenatore giallorosso può anche sorridere perché un club ha deciso di non voler prendere più né Abraham, né Lukaku. Prima del suo stop, infatti, sull’inglese c’erano molte pretendenti soprattutto dalla Premier League, stessa cosa per Romelu che faceva gola anche in Arabia.

Come riporta fichajes.net, il Chelsea ha deciso di accantonare l’idea di prendere i due attaccanti per puntare forte su Jonathan David. La punta del Lille piace molto ai Blues che sono anche disposti ad offrire al club anche la cifra che richiede. Questa si aggira tra i 60 e i 70 milioni, con i club italiani che di sicuro non possono essere competitivi su questo campo. In caso l’affare dovesse andare in porto si chiuderebbe la porta per Abraham e Lukaku.