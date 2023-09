Via libera e addio al foto finish: la Roma è già un ricordo

Calciomercato Roma, il via libera è arrivato proprio al fotofinish e i giallorossi sono già un ricordo. Ecco quello che sta per succedere in Inghilterra

Nel momento in cui i Friedkin e Pinto erano a Londra per chiudere l’affare Lukaku, poi effettivamente arrivato alla Roma, si è parlato anche di un altro colpo possibile dal Chelsea, per andare a completare la rosa che il club ha messo a disposizione del proprio tecnico. Un affare che però non è andato in porto, e bisogna capire se realmente, poi, se ne è parlato.

Il nome che era spuntato fuori in quelle ore frenetiche è stato quello di Sarr, difensore francese sempre di proprietà del Chelsea che con Pochettino non ha trovato nessuno spazio. Ha un contratto in scadenza nel 2026 ma nelle ultime due stagioni è prima andato in prestito al Porto e poi al Monaco. Insomma, per lui a Londra lo spazio è sempre stato poco, pochissimo. E adesso, secondo quanto scritto da Football Insider, il tecnico argentino avrebbe dato il via libera alla cessione.

Calciomercato Roma, Sarr verso la Turchia

C’è un mercato importante ancora aperto in Europa: in Turchia infatti (per questo c’è stato pure un interessamento per Celik), le operazioni si chiudono il prossimo 15 settembre, quindi ci sono ancora tre giorni e mezzo per cercare di portare qualcuno. Ed è proprio da quel campionato che l’interesse potrebbe arrivare in queste ultime ore, dopo che Pochettino ha detto di sì all’addio.

Niente Roma quindi per Sarr, ma come detto prima c’è da capire se davvero i giallorossi ci hanno provato nella sessione di mercato estiva oppure hanno messo, quando erano nella capitale inglese, tutte le forze per riuscire a chiudere per Romelu. La sensazione, arrivati a questo punto, è che sia questa ultima opzione quella valida.