Altra esclusione UFFICIALE: ne rimane solo uno

Altra esclusione UFFICIALE: adesso in azzurro ne rimane solo uno. Ecco la scelta di Spalletti in vista della gara di questa sera contro l’Ucraina a San Siro

Escluso un’altra volta. E l’unico romanista in nazionale, questa sera, sarà Cristante. Luciano Spalletti, così come si vede sul sito ufficiale della UEFA, ha diramato la lista dei convocati che affronteranno l’Ucraina a San Siro nel match di qualificazione ai prossimi Europei previsti in Germania la prossima estate.

E come contro la Macedonia non c’è Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso quindi tornerà a casa senza aver giocato nemmeno un minuti. E non sappiamo lo stato d’animo di Mourinho che forse, visto quello che è successo con Pellegrini e Mancini, entrambi acciaccati, tira un sospiro di sollievo. Almeno Spina, nonostante un inizio di stagione sicuramente non al massimo di quelle che sono le sue qualità, contro l’Empoli sarà a disposizione. O almeno si spera.

Altra esclusione ufficiale, out Spinazzola

Solo Cristante quindi, che potrebbe anche giocare dal primo minuto in mezzo al campo. Spalletti qualche cambio lo ha annunciato, quindi il centrocampista giallorosso rimane in bilico, e solamente a poche ore dal match si scoprirà quale sarà la scelta dell’ex tecnico del Napoli sul suo impiego. Vedremo.

In ogni caso la cosa certa, l’unica, al momento, è che Spinazzola prenderà posto in tribuna a guardare i compagni giocare prima di tornare a Trigoria dove domani comincerà ad allenarsi con i compagni che, a mano a mano, ritorneranno dagli impegni con le rispettive nazionali. C’è una partita assai importante all’orizzonte contro i toscani, ancora fermi a zero in classifica, e che tutti sperano possano rimanere a zero in classifica anche nella tardissima serata di domenica dopo il match all’Olimpico.