Conte alla Roma e il futuro di Tiago Pinto: Friedkin ha già deciso

Conte alla Roma e il futuro di Pinto: ecco quello che avrebbe già deciso la proprietà americana dei giallorossi. La rivelazione

Si parla molto in queste ore, dopo anche un avvio di stagione di certo non da ricordare, di quello che potrebbe essere il futuro di Mourinho. Il tecnico portoghese ha meno di un anno di contratto visto che il suo accordo con la Roma scade il prossimo 30 giugno. Al momento di notizie ufficiale per quanto riguarda la possibilità di rinnovo non ne sono arrivate. Ci sarà del tempo.

In ogni caso le voci di un possibile addio a fine stagione più passa il tempo e più prendono piede. Tant’è che Radio Radio continua a spiegare un paio di cose molto interessanti. Secondo il direttore editoriale dell’emittente telefonica Ilario Di Giovambattista infatti, il club giallorosso avrebbe dato un preciso mandato a Tiago Pinto per il prossimo anno. Andiamo a leggere, quindi, quello che ha scritto su uno dei suoi profili social.

Conte alla Roma, la decisione dei Friedkin

“La Società ha dato pieno mandato al direttore Pinto di interloquire con Antonio Conte, cosa che starebbe avvenendo. Nel caso Mourinho chiudesse con la Roma alla fine di questa stagione è il tecnico leccese il favorito per la panchina giallorossa. Le notizie sono 2: Conte prescelto per il dopo Mou e Pinto saldamente a capo dell’area sportiva del Club”.

Come si sa anche Pinto, giovane dirigente portoghese, ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione sportiva. Ma in questo modo il suo rinnovo è quasi certo, assicurato, anche da quelli che sono stati i mandato societari per la prossima stagione. Vedremo ovviamente quello che succederà nei prossimi mesi, assai importanti, per capire il futuro dello Special One. Che in testa ha sicuramente una sola cosa: quella di tornare a vincere con la Roma dopo tre partite senza nessuna gioia e con un solo punto conquistato. Domenica arriva l’Empoli, e si sogna, pure, la coppia Dybala-Lukaku.