Dybala coi piedi di piombo: fissato il rientro in gruppo

Dybala con i piedi di piombo: la Joya è pronta a tornare in gruppo e mette nel mirino l’Empoli, quando potrebbe giocare al fianco di Lukaku

Prima la paura, poi il sospiro di sollievo dopo gli accertamenti. Il problema accusato nella gara contro il Verona è ormai un pensiero buttato alle spalle per Paulo Dybala, pronto a tornare in campo domenica sera contro l’Empoli e prendersi una maglia da titolare al fianco di Romelu Lukaku. Sì, proprio così. Sembra ormai tutto scritto.

In questi giorni la Joya – spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – si è allenato da solo, anche perché i compagni erano pochi. Ma ha già nel mirino il momento in cui rientrare in gruppo. Sì, tra domani e dopodomani, vale a dire quando Mourinho inizierà a preparare il match contro i toscani di domenica sera, l’argentino dovrebbe lavorare con il resto dei compagni e candidarsi per una maglia da titolare. Ha deciso, insieme a Scaloni, di rimanere a Roma in questi giorni evitando il viaggio con la Nazionale. Un gesto che dimostra l’attaccamento alla causa giallorossa che ha tanto, ma veramente tanto, bisogno di lui.

Dybala, pronto il rientro

Ovvio che i tifosi della Roma adesso sognano quella coppia d’attacco che sembra essere una delle migliori della Serie A. Perché se Dybala e Lukaku stanno fisicamente bene, mettono paura a tutti. E contro l’Empoli sembra proprio essere arrivato il momento. O almeno tutti ci sperano possa essere così anche perché alla Roma serve una vittoria, una di quelle che possono cambiare la stagione, e farla partire, dopo un punto in 3 partite.

Insomma, Paulo si candida per una maglia da titolare. I progressi sicuramente sono stati importanti e ha lavorato con serenità. Adesso non resa che attenderlo in campo. Per prendere in mano la Roma.