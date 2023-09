Doping, squalifica per 4 anni: ora è UFFICIALE

In questi giorni il mondo del calcio italiano è stato scosso dall’accusa di doping nei confronti di Pogba, trovato positivo al testosterone

La Serie A in questi ultimi anni sta vivendo dei momenti molto difficili. A partire dal Covid, che in realtà ha toccato tutti, si è passati alle plusvalenze fittizie della Juventus e alla manovra stipendi sempre dei bianconeri. Nel primo caso, il club di Torino era stato accusato di aver falsificato alcuni affari per poter dimostrare delle entrate maggiori rispetto a quanto fosse stato in realtà per cambiare il bilancio e muoversi più agilmente.

La seconda, invece, parla di un accordo che invece di rimandare delle rate degli stipendi dei calciatori, queste sarebbero state proprio annullate risparmiando. Un gesto che non è piaciuto, con il club che è stato penalizzato in campionato fino a non entrare nelle coppe europee. Tutto il polverone aveva causato le dimissioni in blocco del Consiglio di Amministrazione, con Andrea Agnelli e gli altri dirigenti che sono stati deferiti.

Ieri è esploso un nuovo caso che vede protagonisti sempre la Juventus, ma più nello specifico un suo calciatore. Si tratta di Paul Pogba, che rischia un lungo stop che potrebbe costargli anche gli ultimi anni di carriera. Il centrocampista francese, infatti, è risultato positivo al testosterone, scatenando tutte le indagini per verificare il doping.

Non solo Pogna: Halep squalificata per 4 anni per doping

Per ora sono state effettuate solo le analisi sui campioni di sangue provenienti dall’ex Manchester United, che è tornato in Serie A lo scorso anno. La passata stagione per l’ex campione del mondo è stata un vero shock, con un infortunio al menisco che lo ha costretto a rimanere fuori.

Ora bisogna vedere come si evolveranno i prossimi giorni con questa accusa di doping. L’uso di queste sostanze, come è già noto, non si limita al calcio, ma anche in altri sport. In queste ore è arrivata l’ufficialità sulla squalifica di Simona Halep. La tennista rumena, una delle migliori al mondo, dovrà stare lontana dalle competizioni per i prossimi 4 anni dopo essere risultata positiva al Roxadustat. A renderlo noto è la Tennis Integrity Agency, con la decisione che arriva dopo la sospensione del 2022.