Il Milan “paga” Marcos Leonardo: Roma superata

L’attaccante brasiliano è nel mirino della Roma dal calciomercato estivo, ma adesso un altro club si è messo sulle sue tracce

La Roma si sta preparando per affrontare l’Empoli domenica sera allo Stadio Olimpico. Dopo le prime tre giornate di Serie A è arrivata la sosta delle nazionali a far riposare un po’ i calciatori di José Mourinho che nelle prime tre uscite sono sembrati appesantiti. Le fatiche della preparazione non sono state ancora smaltite dai calciatori giallorossi che in tre gare hanno conquistato solo un punto.

La sconfitta con il Milan può anche essere sopportata perché i rossoneri hanno dimostrato di essere più pronti fisicamente. Il pareggio con la Salernitana all’esordio stagionale e la seconda gara col l’Hellas Verona, invece, non possono essere sottovalutati. Perdere contro i gialloblù è stato un duro colpo per le ambizioni dei giallorossi che hanno perso per strada tre punti non facili, ma comunque abbordabili.

Una parziale giustificazione possono essere gli infortuni muscolari che hanno colpito la squadra già in questo avvio di campionato. Sono stati ben sette gli stop a causa di risentimenti alle gambe, con Dybala, Aouar, Pellegrini e Mancini che si sono fermati. I quattro, che non sono gli unici, sono tra i titolari della rosa di Mourinho, che ha dovuto fare a meno di loro in queste tre giornate. Contro il Milan in attacco ha giocato la coppia El Shaarawy-Belotti, con quest’ultimo sostituito nel secondo tempo per lasciar spazio a Lukaku.

Calciomercato Roma, il Lille vuole Marcos Leonardo: pronti 20 milioni

L’attaccante belga è la nuova punta di diamante della Roma che lo ha cercato a lungo. Oltre al gigante belga, Tiago Pinto ha tentato di prendere anche altri calciatori per rinforzare il reparto offensivo giallorosso che era rimasto aggrappato al solo Belotti. Tra i vari nomi c’era quello di Marcos Leonardo che era molto vicino, ma il Santos non lo ha lasciato partire.

Così la Roma è rimasta sullo sfondo per gennaio, quando finisce il campionato brasiliano. Come riporta topmercato.com, però, Pinto non è l’unico che segue il talentino brasiliano: su di lui c’è anche il Lille che sa di dover rinunciare presto a David. L’attaccante ha attirato parecchie attenzioni con i suoi 24 gol e su di lui ci sono molti big club tra cui Milan e Chelsea. Per lasciarlo partire, però, i francesi vogliono prendere il sostituto e per questo stanno preparando un’offerta da 20 milioni per Marcos Leonardo. La Roma continua a seguire alla finestra l’evolversi della situazione dopo che è stata molto vicina a prendere il calciatore a luglio.