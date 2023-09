Lukaku, guaio da 65 milioni: il Chelsea ha già pagato dazio

La Roma è riuscita a prendere Lukaku negli ultimi giorni di calciomercato estivo con una mossa che ha sorpreso molti tifosi

La Roma in questi giorni si sta coccolando Romelu Lukaku che è arrivato negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato. Il belga è stato convinto dai grandi sforzi di Tiago Pinto, uniti a quelli di Dan Friedkin e di Lina Souloukou. Il primo ha intrapreso colloqui sia con il giocatore che con la società per sbloccare l’affare in prestito secco con il riconoscimento di circa 6 milioni al club inglese, che non ha preteso diritti di riscatto successivi.

Il presidente della Roma, invece, è stato fondamentale per i rapporti con Tedd Boehly, presidente del Chelsea che conosce molto bene. Infine, l’apporto della CEO è servito per scrivere i contratti e mettere nero su bianco l’accordo che ha sancito l’affare. Questo ha fatto esplodere di pazzia i tifosi giallorossi che hanno affollato lo Stadio Olimpico alla terza giornata contro il Milan anche per vedere il belga. Anche se quella gara non è andata nel migliore dei modi, i romanisti hanno potuto assaggiare un pizzico del suo talento.

Prendere il classe 1993 non è stato facile visto che su di lui inizialmente c’erano tanti club. L’Inter si è tirato fuori dalla corsa agli inizio di luglio, dopo che è emersa la notizia dei colloqui segreti tra l’attaccante e la Juventus. I bianconeri non sono riusciti a vendere Vlahovic, così hanno dovuto rinunciare a Big Rom, che ha preferito lasciare la Premier e approdare nella Capitale.

Lukaku blocca tutto, videochiamata e affare saltato

Proprio in Premier League molti tifosi si ricordano di lui per i tanti gol fatti con la maglia dell’Everton e del Manchester United. Anche Londra si ricordano di lui, anche molto bene, visto che ha vestito per tanti anni la maglia del Chelesa a cui, però, ha fatto anche uno sgarbo.

Come riporta l’Evening Standard, Romelu ha bloccato un affare che avrebbe permesso ai Blues di mettere le mani su un grande talento. Come ha raccontato il direttore delle giovanili dell’Anderlecht Jean Kindermans, il classe 1993 è stato fondamentale per trattenere Jeremy Doku. L’esterno, che oggi ha 21 anni, era nel mirino del Chelsea quando ne aveva 15, ma i biancoviola volevano trattenerlo. Così è intervenuto Lukaku che ha videochiaamto il giovane talentino e lo ha convinto a rimanere. A fine agosto è stato acquistato dal Manchester City che lo ha pagato ben 65 milioni di euro.