Calciomercato Roma, l’intermediario svela tutto: “Piaceva al Napoli”

Il rappresentante dell’ex giocatore della Roma ha raccontato un retroscena di calciomercato sul club di Serie A

La Roma continua a pedalare verso domenica sera, quando allo Stadio Olimpico ci sarà l’Empoli di Zanetti. I toscani rappresentano un’ottima occasione per fare punti per i giallorossi che in tre partite ne hanno conquistato solo uno. Le prime uscite con Salernitana, Verona e Milan non sono andate nel migliore dei modi, anzi, proprio male. Con i campani è arrivato un punto grazie alle due reti di Belotti pareggiate da Candreva.

Contro i gialloblù e i rossoneri, invece, la squadra è sembrata in crescente difficoltà, incassando in totale quattro gol e segnandone due. La pausa per le nazionali ha dato tempo a José Mourinho di riflettere e ai calciatori di riprendersi e smaltire le fatiche della preparazione. Le prime partite sono difficili soprattutto perché le gambe sono pesanti dagli allenamenti per tornare in forma. Riuscire a eliminare tutto l’acido lattico è fondamentale per partire al meglio.

I giallorossi ancora non ci erano riusciti e questi giorni un po’ più blandi, per coloro che non sono partiti con le nazionali, sono state fondamentali per riuscire a riposare le gambe. In vista della partita con l’Empoli, lo Special One ha recuperato anche alcuni infortunati che lo avrebbero messo in difficoltà con le loro assenze.

Calciomercato Roma, l’agente di Ibanez: “Ecco come è andata con il Napoli”

Mentre a Trigoria si sta preparando tutto per la quarta giornata di campionato, è stato svelato un retroscena su un ex calciatore della Roma, che ha lasciato dietro di sé alcune critiche. La sua cessione è stata molto discussa nell’etere perché in parecchie persone non volevano vederlo con un’altra maglia.

Si tratta di Roger Ibanez e del suo intermediario Lodovico Spinosi che ha parlato a CalcioNapoli24. Questo ha svelato un importante retroscena sul passato del difensore brasiliano che piaceva molto in Serie A: “Piaceva al Napoli? La Roma non ha mai preso in considerazione di venderlo in Italia. C’è stato solo un gradimento tecnico rimasto lì. Non si è mai concretizzato niente“.