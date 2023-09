Niente Roma e annuncio ufficiale: “Scelta della società”

In queste ore è arrivato l’annuncio del giocatore che ha svelato i motivi del suo mancato approdo alla Roma nel calciomercato estivo

La Roma sta aspettando per potersi godere al meglio i nuovi giocatori arrivati con il calciomercato. ancora prima di luglio sono approdati a Trigoria Houssem Aouar ed Evan Ndicka, centrocmapista e difensore presti da Tiago Pinto a parametro zero. Il primo ha già dimostrato di poter fare buone cose, mentre il secondo è un vero e proprio oggetto misterioso, con José Mourinho che lo ha utilizzato solo nelle amichevoli estive.

Con il passare delle settimane sono arrivati nella Capitale Diego Llorente e Rasmus Kristensen. Il primo è un finto volto nuovo della società, visto che ha giocato con la Roma negli ultimi cinque mesi della scorsa stagione. Il secondo, invece, è un terzino destro che avrebbe dovuto prendere il posto da titolare sulla fascia. Le sue prestazioni, però, non sono sembrate all’altezza pe spodestare Rick Kersdorp o Zeki Celik, con i tre che vivono in un limbo costante.

Per migliorare il centrocampo, poi, Pinto ha preso Leandro Paredes e Renato Sanches dalla Roma. Il primo, approdato con grande entusiasmo, torna in giallorosso dopo diversi anni passati in giro per l’Europa. Il secondo, invece, era stato preso per rilanciarlo visto che è sempre stato considerato un grande talento, ma il suo Tallone d’Achille (i muscoli di cristallo) ha colpito ancora.

Calciomercato Roma, Zapata dice tutto: “Affare bloccato dalla società”

Infine, per puntellare anche l’attacco sono arrivati Sardar Azmoun e Romelu Lukaku, con il primo che arriva dal Bayer Leverkusen e il secondo dal Chelsea. Al posto dell’ex Inter, però, ci sarebbe dovuto essere Duvan Zapata che era a un passo dal vestire la maglietta romanista.

Negli ultimi giorni di calciomercato, però, l’affare è saltato proprio sul più bello, con Tiago Pinto che si è fiondato su Lukaku. La fumata nera sull’affare è stato un vero colpo soprattutto per i tifosi che non si aspettavano di veder sfumare un accordo in questo modo. A svelare le motivazioni del passo indietro è stato lo stesso Zapata che oggi è stato presentato in conferenza stampa dal Torino. Ai microfoni dei giornalisti ha detto: “Il Toro mi ha fatto sentire importante. Non sono andato a Roma per scelta della società“.