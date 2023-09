Dybala si riprende la Roma: rinnovo e Coppa

Paulo Dybala si riprende la Roma in vista del ritorno in campo allo stadio Olimpico. Non c’è solo l’Empoli nel mirino della ‘Joya’: attesa per il rinnovo e obiettivo Coppa per l’argentino

Paulo Dybala è pronto a tornare in campo con i colori giallorossi. L’attaccante argentino non è stato convocato dalla Nazionale di Scaloni ed ha approfittato della sosta per ritornare in forma al meglio. Il trascinatore della scorsa stagione non ha ancora giocato un minuto quest’anno di fronte al pubblico di casa. Prima la squalifica da scontare all’esordio contro la Salernitana, poi la prova opaca in casa dell’Hellas Verona, culminata in un nuovo guaio fisico. Stop che gli ha fatto saltare il Milan, gara in cui ha esordito invece Romelu Lukaku.

Step by step per il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante della Roma vuole tornare assoluto protagonista in campo ed ha messo nel mirino la sfida di domenica sera, allo stadio Olimpico contro l’Empoli. La ‘Joya’ sembra aver superato il problema muscolare che lo ha afflitto in questo inizio di stagione, fino a fargli perdere la convocazione con l’Argentina di Scaloni. Il rientro in campo sembra essere sempre più vicino, con l’ex Juve che potrebbe essere lanciato dal primo minuto al fianco di Romelu Lukaku, protagonista con la maglia del Belgio nella serata di ieri.

La Roma ritrova Dybala, l’agenda della ‘Joya’: dal rinnovo all’obiettivo Coppa America

Non solo il rientro in campo da protagonista, l’agenda di Paulo Dybala è piuttosto fitta in vista dei prossimi mesi. L’attaccante argentino nel futuro prossimo dovrà anche incontrare la Roma per discutere del rinnovo contrattuale, e allontanare le ombre della clausola di addio che non ha fatto dormire sonni tranquilli a José Mourinho e tutti i tifosi giallorossi la scorsa estate.

Inoltre la ‘Joya’, che la passata stagione si è laureato Campione del Mondo con l’Argentina in Qatar, ha messo nel mirino anche la Coppa America del 2024. Secondo quanto evidenzia il sito Forzaroma.info, il numero 21 giallorosso vuole esserci a tutti i costi. Per assicurarsi un posto nell’Albiceleste, Paulo Dybala dovrà tornare a trascinare la Roma da protagonista, a partire dalla sfida contro la squadra toscana di domenica sera.