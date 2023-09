Maxi squalifica UFFICIALE: il giocatore ha appena confessato

Arriva la sanzione della Federazione che ha deciso di bloccare il calciatore per cinque mesi e multarlo per circa 25.000 euro

In questi giorni in Italia non si fa altro che parlare di Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus ha stupito tutto il mondo del calcio dopo essere risultato positivo al testosterone che sembra fosse contenuto in un integratore proveniente dall’America. Una notizia che ha fatto balzare sulla sedia tutti i tifosi italiani che in questi giorni stanno seguendo da vicino la questione per vedere quale sanzione riceverà il francese.

L’accusa di doping, infatti, è una delle peggiori che può essere rivolte a un calciatore, con lo juventino che rischia uno stop per 4 anni. Questo vorrebbe dire anche salutare la carriera da calciatore che ha già 30 anni. A 34, dopo un lungo periodo di inattività, tornare ad alti livelli potrebbe esse molto difficile per l’ex Manchester United, che sta aspettando di conoscere il suo destino dopo che sono state effettuate le prime analisi.

Sulla sua stessa scia, è stata fermata dalla Wada anche Simona Halep, tennista romena di fama mondiale che non potrà partecipare alle prossime manifestazioni. La trentunenne è stata squalificata per 4 anni per lo stesso motivo, ovvero è risultata positiva a una sostanza dopante.

Squalifica e multa: la sanzione è ufficiale

Un doppio scandalo che ha scosso il mondo sportivo che non si aspettava un atteggiamento del genere da parte di due individui così importanti. Le sanzioni, però, non sembrano destinate a fermarsi qui perché ci sono altri provvedimenti che arrivano all’orizzonte.

Come riporta la Football Agency infatti Harry Toffolo, difensore del Nottingham Forrest, è stato sospeso per cinque mesi dopo aver confessato di aver scommesso ben 375 volte. Tante sono state le violazioni alle regole anti-scommesse nel mondo del calcio da parte dei professionisti. La sospensione è ferma fino alla fine della prossima stagione e il calciatore è stato anche multato di circa 25.000 euro. Una punizione non esemplare nei confronti di quella che era destinata a Ivan Toney, a lungo nel mirino delle critiche.