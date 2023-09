Il Chelsea ne fa fuori un altro, è UFFICIALE: conto alla rovescia Pinto

Il general manager della Roma sta solo aspettando che si evolva la situazione per poter completare un colpo di calciomercato

Il calciomercato è un po’ come Wall Street, ovvero non dorme mai. Anche se la finestra estiva è chiusa da tempo, i giallorossi sono sempre aperti a nuovi intrecci di mercato che possano portare nuovi talenti in rosa. Riuscire ad anticipare i tempi è fondamentale per mettere le amni sui giocatori, soprattutto quelli che stanno vivendo una situazione particolare all’interno delle proprie rose. Seguire questi profili si può trasformare in qualcosa di remunerativo e molto vantaggioso.

Per questo motivo Tiago Pinto non la smette mai di tendere un orecchio al calciomercato, con quello estivo che ha portato in rosa ben 8 calciatori. I primi ad approdare sono stati Evan Ndicka e Houssem Aouar, arrivati a zero dopo non aver prolungato il proprio contratto con le rispettive squadre. Poi sono arrivati in prestito Diego Llorente e Rasmus Kristensen, presi dal Leeds a titolo temporaneo per andare a puntellare la difesa e la fascia destra.

Vista la cessione rocambolesca di Matic, il general manager ha fatto arrivare dalla Francia Leandro Paredes e Renato Sanches, con quest’ultimo che si è già infortunato. Infine, per migliorare l’attacco, sono arrivati Sardar Azmoun e Romelu Lukaku, con quest’ultimo vero e proprio diamante dell’intera finestra di mercato giallorossa.

Calciomercato Roma, corsa contro il tempo: occasione Pinto

Vista la cessione di Roger Ibanez, la Roma ha cercato anche un altro difensore che potesse prendere il posto del brasiliano, soprattutto in questo periodo con Kumbulla infortunato e i protagonisti del reparto che sembrano affaticati. Così, i nomi nella lista ci sono ancora e uno si sta anche per sbloccare.

Si tratta di Malang Sarr, difensore del Chelsea che Pochettino aveva dimenticato fosse in squadra. Come riporta il Daily Mail, proprio alla luce delle sue dichiarazioni non sorprende che il calciatore sia rimasto fuori dalla lista del club per la Premier League, con l’esclusione dai 25 che è ufficiale. Sulle sue tracce ci sono alcuni club turchi, ma in caso l’affare non andasse in porto Pinto potrebbe sferrare l’attacco.