Lukaku e Mourinho sotto attacco: doppia frecciata

In queste ore è arrivata la bacchettata per Lukaku e Mourinho, che sono finiti nel mirino delle critiche dopo alcuni atteggiamenti

Questa estate si sono ritrovati, Romelu Lukaku e José Mourinho, dopo tanti anni di lavoro insieme. Da quando ha lasciato il Manchester United nel 2018, lo Special One non ha avuto più a che fare con il belga che, invece, si è fatto notare con la maglia dell’Inter. In nerazzurro ha segnato molti gol nel suo primo anno: ben 23, con il secondo anno che invece ha portato una rete in più, a cui vanno aggiunti ben 10 assist.

Uno score molto importante che aveva portato il Chelsea a riprenderlo con sé in rosa per una cifra stratosferica, più di 100 milioni che hanno permesso all’Inter di registrare una buona plusvalenza. Con i Blues, però, il classe 1993 non ha reso come tutti speravano, segnando solo 8 gol in Premier League. Numeri molto bassi per il belga, che non è arrivato neanche un doppia cifra. Vista la delusione e le continue richieste i tornare, il belga è stato mandato in prestito all’Inter la scorsa annata.

Nella sua seconda parentesi a Milano ha siglato 10 reti fornendo 6 assist. Un bottino anche qui non dei migliori, ma che comunque ha fatto breccia nei cuori di qualcuno. Questo è José Mourinho, che ha deciso di prenderlo con sé vista la situazione dell’attacco giallorosso. Oltre a Belotti, infatti, Tammy Abraham non è utilizzabile a causa di un problema al ginocchio sinistro.

Lukaku e Mourinho criticati, Moratti non si trattiene

Proprio il destino interista unisce i due, Lukaku e Mourinho, che hanno avuto nella loro vita le strisce nerazzurro addosso. Soprattutto il tecnico si Setubal ha lavorato con Massimo Moratti, ex storico presidente del club, che ha venduto dieci anni fa la società.

Proprio l’ex numero uno dell’Inter p tornato a parlare dei due in un’intervista a QS. Sulle colonne del quotidiano si può leggere come Moratti non abbia preso bene il passaggio di Lukaku alla Roma: “Da esterno, ci sono rimasto male. Ha ripagato nel modo peggiore il club, i compagni, i fans“. Poi ha avuto modo di ricordare anche Mourinho: “Aveva il Real Madrid in testa già dal 2009, diciamo che magari la notte del triplete poteva evitare di andarsene in macchina con Florentino Perez“.