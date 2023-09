Lukaku in vetrina: giravolta Gazzetta e Roma sminuita

Lukaku in vetrina, la Gazzetta fa una giravolta dopo solo tre giornate di campionato. Sminuita anche la Roma

Una sola partita in giallorosso, fino al momento. Una sola presenze e nemmeno da titolare. Anche se il debutto si avvicina per Romelu Lukaku, per meglio dire quello dal primo minuto. Ormai di dubbi non ce ne dovrebbero essere più: il belga, domenica sera contro l’Empoli, è pronto a prendersi una maglia da titolare al fianco di Dybala, formando quella coppia che tutti i tifosi della Roma sognano.

Ma nonostante questo, e nonostante siamo ancora al 14 settembre, già si parla di quello che potrebbe essere il futuro di Lukaku. Questa mattina la Gazzetta dello Sport spiega che la Roma, per il belga, potrebbe essere una vetrina importante per poi andare in un top club. Quindi al momento le possibilità che i giallorossi possano riscattare il giocatore alla fine della stagione versando nelle casse dei Blues quei 43milioni di euro richiesti e messi nero su bianco, sarebbero minime. Il discorso si basa anche su quello che è stato l’atteggiamento del giocatore in questa folle estate che sta per andare via: Inter, Juventus, Milan e infine Roma.

Lukaku in vetrina, la Gazzetta avvisa la Roma

La formula del prestito oneroso non dà nessuna certezza, si legge ancora, è il fatto che Mourinho possa dare a Romelu una maglia da titolare, sempre, potrebbe essere una vetrina non solo per lui ma anche per il Chelsea per incassare di più. A meno che, ovviamente, la Roma non lo riscatti e poi decida di cederlo, magari a cifre superiori, ma questa è una supposizione nostra che va davvero oltre. Senza dimenticare pure, nel momento in cui Pinto e i Friedkin stavano chiudendo l’affare con il Chelsea, l’avviso che il giornale aveva mandato ai giallorossi parlando dei costi dell’operazione e delle condizioni fisiche di Big Rom.

Rimane il fatto che nemmeno è cominciata la stagione che già si parla di quello che Lukaku potrebbe fare nel futuro, senza prendere in minima considerazione l’ipotesi Roma o prenderla solamente in parte. Come se i giallorossi che, ricordiamo, hanno Mourinho in panchina, non fossero un top club…