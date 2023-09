Mourinho tra rinnovo e addio, blitz dei tifosi: lo striscione a Trigoria

Futuro Mourinho, i tifosi della Roma si schierano fuori dai cancelli di Trigoria. Ecco lo striscione dedicato al tecnico portoghese, a tre giorni dal ritorno in campo.

Meno tre al ritorno in campo per la Roma di José Mourinho. Dopo la prima sosta per le nazionali della stagione, la squadra giallorossa riprende il suo cammino dallo stadio Olimpico. Domenica sera sarà vietato sbagliare per l’undici romanista, reduce da un solo punto dopo le prime tre giornate di Serie A. A tre giorni dalla sfida contro l’Empoli dello stadio Olimpico arriva un blitz a sorpresa dei tifosi fuori dal centro sportivo di Trigoria. I romanisti si schierano sul futuro del tecnico portoghese, entrato nell’ultimo anno di contratto con la Roma.

Il futuro dello Special One continua a tenere banco, stavolta i tifosi hanno preso posizione fuori dai cancelli di Trigoria. José Mourinho è entrato nel suo terzo ed ultimo anno di contratto con la Roma e, complice anche l’inizio di stagione in salita, nuovi rumors di mercato si sono accesi sul futuro del tecnico portoghese. Lo stesso Tiago Pinto era intervenuto sul tema in conferenza stampa, ribadendo, sul tema delle scadenze contrattuali, come la società stia già lavorando a fari spenti nella pianificazione del futuro in casa giallorossa. Nel frattempo, fuori dai cancelli dell’impianto sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, alcuni tifosi romanisti hanno preso posizione dopo il difficile avvio di stagione.

Striscione per Mou fuori Trigoria: “Ostinatamente Roma, testardamente… Mourinho”

Lo striscione apposto fuori dai cancelli di Trigoria vede i tifosi fare quadrato intorno al proprio allenatore. Il tecnico portoghese è stato acclamato da sempre dal suo approdo sulla panchina giallorossa, anche quando i risultati non sono andati per il verso giusto. Ancora una volta i tifosi della Roma si schierano al fianco del loro leader, mentre il futuro dello Special One è ancora da decifrare.

Lo striscione appeso fuori Trigoria recita: “Ostinatamente Roma. Testardamente… Mourinho!“. La firma è del gruppo ‘Nel nome di Roma’ ed è stato affisso fuori dai cancelli del centro tecnico giallorosso nelle scorse ore. Un rinnovato attestato di vicinanza da parte del tifo al proprio tecnico, che in due anni ha conquistato due finali europee consecutive, portando a casa la Conference League nel maggio del 2022.