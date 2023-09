Nainggolan chiama la Roma: Mourinho blinda il centrocampo

L’allenatore della Roma considera completi i reparti giallorossi e non ha bisogno di prendere nessuno a calciomercato chiuso

La Roma ha concluso un buon calciomercato estivo, con tutti i reparti che sono stati rinforzati da acquisti mirati e sostenibili. A causa del settlement agreement i giallorossi devono stare attenti alle spese e per questo motivo Tiago Pinto ha effettuato una campagna senza sprechi. Anzi, le plusvalenze sono state numerose visti i soli 9 milioni spesi per prendere ben 8 giocatori, tra cui anche Romelu Lukaku.

L’attaccante belga è stato il vero e proprio gioiellino del calciomercato giallorosso, con il general manager che ha sorpreso tutti con il suo arrivo. Per prenderlo, poi, ha dovuto versare solo 6 milioni nelle casse del Chelsea che lo ha spedito a Roma con grande piacere. Un colpo molto importante che permette di aggiungere grande qualità all’attacco di José Mourinho, da sempre abituato a lavorare con grandi campioni.

L’attacco della Roma era rimasto senza interpreti a causa dell’infortunio di Tammy Abraham, con il solo Andrea Belotti a reggere tutto il peso del reparto. A centrocampo, invece, c’era la necessità di sostituire Nemanja Matic che si è trasferito al Rennes. Al di là dell’atteggiamento sorprendente del serbo, Pinto ha dovuto rimpiazzarlo con un altro nome di livello.

Calciomercato Roma, centrocampo già completo: no a Nainggolan

Questo è stato individuato in Leandro Paredes che nella passata stagione ha giocato con la maglia bianconera della Juventus. La sua annata non è stata delle migliori, con molte critiche rivolte all’argentino ex giallorosso. Ora, però, il suo destino è tornato nella capitale, insieme a Renato Sanches.

I due sono andati a completare la linea mediana a disposizione di José Mourinho, che ha avuto due calciatori i livello. Il centrocampo è quindi al completo, nonostante in questi giorni si sia offerto indirettamente una conoscenza della Roma. Si tratta di Radja Nainggolan, che ha affermato in un’intervista di sentirsi pronto per una squadra di Serie A e che tornerebbe in giallorosso anche gratis. Come riporta Leggo, questa frase è un messaggio indiretto mandato alla società che, però, ha risposto picche visto che il reparto è già completo.