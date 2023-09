Roma, accordo e firma: il rinnovo è UFFICIALE

Accordo totale per il rinnovo e firma con la Roma. C’è il comunicato ufficiale emesso in questi minuti dalla società giallorossa: ecco tutti i dettagli.

Nuovo accordo e firma sul rinnovo ufficiale in casa Roma. Il comunicato è stato da poco emesso sul sito della società giallorossa, che rinnova la partnership dopo la collaborazione nella scorsa stagione. Vanno avanti le manovre della proprietà Friedkin, che sta continuando a vagliare il mercato alla caccia del main sponsor della Roma. In attesa dell’accordo per il principale alleato commerciale la società giallorossa ha trovato l’accordo per rinnovare, e potenziare, una delle più recenti partnership commerciali.

A tre giorni dal ritorno in campo della Roma, fissato a domenica sera in casa contro l’Empoli, il club giallorosso continua a muoversi dal punto di vista commerciale. Nella giornata di ieri era arrivata la notizia della nuova partnership con Enel, mentre in queste ore sul sito ufficiale del club giallorosso è stato annunciato un importante rinnovo tra gli sponsor. La squadra giallorossa prolunga la collaborazione commerciale con ‘Idealista’, realtà leader del settore immobiliare. E sul sito ufficiale della Roma sono arrivate anche le dichiarazioni delle parti in causa.

Sponsor Roma, ufficiale il rinnovo con Idealista: il comunicato del club

Per la società giallorossa ha parlato Michael Wandell, responsabile commerciale e Brand Officer della Roma. Sul rinnovo: “Diciamo spesso che i nostri tifosi hanno due case: la casa in cui vivono e lo Stadio Olimpico. Per questo siamo felici di collaborare con idealista e di continuare a fornire ai nostri tifosi lo strumento perfetto per le loro esigenze immobiliari.”

A fargli eco arrivano le parole del Co-CEO di Idealista, Antonio Giordano: “Quando si parla di passione i tifosi della Roma sanno essere davvero contagiosi e siamo entusiasti di essere ancora dalla loro parte per questa avventura unica. Quella con il club giallorosso non è solo una partnership di branding e visibilità; si tratta di creare connessioni significative tramite la nostra piattaforma di annunci.” La realtà immobiliare, grazie al nuovo accordo, diventerà Proud partner del club guidato dalla famiglia Friedkin.