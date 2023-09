Sospiro di sollievo Mourinho: recupero UFFICIALE

Roma-Empoli si avvicina e José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo. C’è il recupero ufficiale a Trigoria, dopo lo stop il calciatore è tornato a lavorare in gruppo.

Il ritorno in campo della Roma si avvicina, tra tre giorni i giallorossi torneranno a giocare allo stadio Olimpico. Domenica sera è in programma la sfida all’Empoli di Zanetti, fanalino di coda in Serie A dopo le prime tre giornate. La squadra guidata da José Mourinho, a cui i tifosi in queste ore hanno dedicato uno striscione a Trigoria, è obbligata a trovare i primi tre punti della stagione. Per risollevarsi dopo un avvio complicato il tecnico portoghese spera di poter recuperare quante più pedine possibili sulla propria scacchiera.

La pausa per le Nazionali ha portato notizie contrastanti in ottica infermeria in casa Roma. Da un lato c’è fiducia di recuperare Paulo Dybala, neanche in panchina nella gara contro il Milan, pronto a debuttare al fianco di Romelu Lukaku nell’attacco giallorosso. Dall’altro gli stop con la maglia dell’Italia di Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, hanno fatto suonare nuovi campanelli d’allarme nello staff sanitario giallorosso. Sia il capitano che il difensore centrale hanno lasciato in anticipo il ritiro azzurro in seguito a problematiche muscolari. Per quanto riguarda il centrocampista continua a filtrare pessimismo da Trigoria, il suo recupero per l’Empoli appare improbabile.

Roma-Empoli, recupero ufficiale per Mourinho: Zalewski torna in gruppo, out Pellegrini

La buona nuova per mister Mourinho è rappresentata dal ritorno in gruppo di Nicola Zalewski. Il laterale giallorosso aveva accusato un fastidio alla coscia sinistra dopo Roma-Milan. Fastidio che non gli ha permesso di essere convocato dalla Polonia, ma in queste ore il recupero dell’ex Primavera è ufficiale.

Nella sessione odierna di allenamento a Trigoria si è rivisto in gruppo il laterale classe 2002. José Mourinho riabbraccia Nicola Zalewski e spera di poter avere a disposizione per la gara contro i toscani anche gli altri calciatori monitorati dallo staff sanitario. Il giovane giallorosso si candida per una maglia da titolare sull’out di sinistra ma resta viva la concorrenza con Leonardo Spinazzola in vista del banco di prova Empoli.