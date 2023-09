Due di picche a Totti: i Friedkin “avvisano” Mourinho

Francesco Totti è uscito allo scoperto sul possibile ritorno alla Roma. L’ex numero 10 e Capitano potrebbe affiancare José Mourinho in casa giallorossa. Verdetto sulla posizione dei Friedkin.

Ieri pomeriggio Francesco Totti ha lanciato un messaggio chiaro sull’ipotesi di ritorno alla Roma. Intervistato durante i Padel Awards l’ex Capitano ha svelato tutto: “Il prossimo anno può essere già che sarò lì”. L’ex Capitano giallorosso ha ammesso anche di essere in contatto con José Mourinho, che aveva richiesto pubblicamente un affiancamento in società, dal lato comunicativo, alla fine della scorsa stagione. Mentre l’ex numero 10 esce allo scoperto, anticipando uno scenario che fa sognare i tifosi giallorossi, la strada per il ritorno a Trigoria non sembra così in discesa per Francesco Totti.

José Mourinho ha chiesto a gran voce una figura che lo affianchi dal lato comunicativo. Il tecnico della Roma ha espresso il desiderio di avere un riferimento che possa metterci la faccia nei casi di torti arbitrali e non solo, anche come collante tra la società e lo staff tecnico. La candidatura più affascinante per la piazza romanista è quella del ritorno in società di Francesco Totti, l’ex numero dieci ha lasciato il proprio incarico dirigenziale nel giugno 2019 nella società giallorossa. Ora è lo stesso ex Capitano ad aprire al clamoroso ritorno, con le frasi rilasciate ieri nell’intervista a margine dei Padel Awards: “Se Mourinho mi vuole alla Roma? Penso di sì. [..] Aspettiamo e vediamo.”

Roma, Totti e Mourinho insieme il prossimo anno: frenata Friedkin

Resta da considerare il fatto che lo Special One sia entrato nel suo ultimo di contratto con la squadra giallorossa, dunque la situazione rimane enigmatica. Al momento, secondo quanto scrive Il Tempo, lato società non vi è alcuna conferma del ritorno di Francesco Totti nei quadri dirigenziali.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano i Friedkin non starebbero prendendo in considerazione l’ipotesi del ritorno dell’ex numero dieci. Molto probabilmente la svolta potrebbe arrivare in caso di rinnovo del tecnico portoghese, ma al momento la situazione appare ancora intricata. Anche secondo il giornalista Augusto Ciardi lo scenario è in salita, ecco quanto dichiarato in diretta a Tele Radio Stereo: “Se mi chiedete le percentuali di Mourinho e Totti nella Roma insieme il prossimo anno, le mie non arrivano al 5%.”