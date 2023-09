Nuova classifica UEFA: Roma sopra Real Madrid e Bayern Monaco

I giallorossi sono stati da applausi nelle ultime stagioni e hanno attirato l’attenzione di tutti con gli innumerevoli sold out per la Roma

Per aspera ad astra, dicevano gli antichi romani ovvero “Attraverso gli ostacoli, fino alle stelle”. Un po’ quello che si ripetono ogni fine settimana i tifosi della Roma da due anni a questa parte. Con tutte le difficoltà del caso, con tutti gli impedimenti che la squadra deve affrontare, tra infortuni, arbitraggi sfavorevoli e altre peripezie, i romanisti riescono sempre a stare al fianco della squadra e a sostenerla con amore.

D’altronde, come recitava un motto di tanti anni fa: “La Roma non si discute, si ama“. Questo fanno ogni settimana i tifosi giallorossi che riempiono lo Stadio Olimpico per trasmettere la carica ai giocatori e a Mourinho. Questo ha chiesto spesso alla gente sugli spalti di giocare insieme alla squadra, di essere protagonista soprattutto nelle partite che contano. E dai seggiolini blu dell’impianto del Foro Italico il popolo romanista ha sempre risposto presente.

Anche fuori casa il dato è molto importante. Che sia in svizzera, a Firenze o a Budapest, i tifosi della Roma riempiono sempre il settore ospiti per continuare a cantare per la squadra. Non è possibile misurare tutto l’amore che i giocatori e la società ha ricevuto in questi anni, anche se i numeri possono dare una mano.

Roma meglio di Bayern e Real Madrid: in due milioni per Mourinho

Quello con l’Empoli dovrebbe essere il 36° sold out in campionato, un’abitudine che i tifosi della Roma si sono presi da quel 10 aprile 2021, quando lo Stadio Olimpico è tornato aperto al 100%. In quell’occasione i giallorossi hanno preso di mira i botteghini e riempito l’atmosfera di giallo e di rosso.

Un altro dato importante, poi, è stato fornito dalla Uefa che ha messo a confronto i numeri dei vari tifosi in Europa. I giallorossi sono al sesto posto per numero medio di tifosi in tutte le competizioni in Europa. Nella scorsa stagione, i romanisti sono stati 1.78 milioni e meglio di loro solo Manchester United (primo a 2.50), Barcellona (secondo a 2.32), Inter (terzo a 1.97), Milan (quarto a 1.85) e Manchester City (quinto a 1.80). I tifosi giallorossi hanno fatto meglio anche di Real Madrid e Bayern Monaco, rispettivamente nona a 1.62 e settima a 1.77. Club abituati a vincere e con impianti molto più capienti dell’Olimpico.