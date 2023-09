Nuova clausola Dybala: appuntamento per la firma

La Roma ha intenzione di prolungare il contratto di Dybala che in questi anni si è fatto notare a suon di gol e di grandi prestazioni

La centralità di Dybala nella Roma è ormai un dato di fatto. Da quando è arrivato nella Capitale, il calciatore argentino ha stregato tutti con le se giocate e con la sua classe. Tutti si aspettavano di vedere il grande talento all’opera e per questo motivo l’accoglienza che gli è stata riservata ha fatto il giro del mondo. La Roma, infatti, ha presentato la Joya al Colosseo Quadrato all’Eur, dove c’erano circa 10.000 tifosi giallorossi.

Quelle immagini sono rimbalzate ovunque sul web, soprattutto in Argentina, dove vedere un connazionale accolto in quel modo ha fatto grande effetto. Lo stesso che a Roma hanno avuto i gol del numero 21 giallorosso, che ha aiutato il club a vincere tante partite. Mourinho non ha nessuna intenzione di rinunciare al talento classe 1993, che tutti sperano di vedere all’opera con Lukaku domenica contro l’Empoli. I due rappresentano i calciatori più importanti della rosa e nessuno sa cosa aspettarsi.

Di sicuro da parte dell’argentino ci sarà grande sacrificio, come ha sempre fatto fino ad ora. Questo, però, è richiesto ora alla società che sta trattando con il suo agente per il rinnovo del contratto. L’accordo con Paulo scade nel 2025 e fino ad ora non ci sono stati incontri per prolungare il contratto firmato solo la scorsa estate.

Rinnovo Dybala, Antun arriva a ottobre: le cifre dell’affare

I contatti ci sarebbero dovuti essere per eliminare la fastidiosa clausola per l’addio di Dybala, che spaventava non poco Mourinho e i tifosi. questa, infatti, era fissata su una cifra più che abbordabile in Italia, mentre all’estero era ancora più bassa. Senza dover intervenire, però, questa è scaduta con il tempo e l’incubo è passato.

Come riporta Tuttosport, i contatti con l’agente di Dybala dovrebbero esserci ad ottobre, quando Jorge Antun sarà in Italia. In quel mese la Roma spera di raggiungere l’intesa definitiva per prolungare l’accordo e quindi il viaggio dell’agente potrebbe dare un impulso positivo. L’ingaggio del giocatore dovrebbe addirittura raddoppiarsi. Dybala, infatti, adesso percepisce circa 4 milioni. Se firmasse il prolungamento fino al 2026 più opzione fino al 2027 (richiesto dall’agente), il talento di Laguna Larga percepirebbe un fisso di 6.5 milioni a stagione più 1 o 1.5 milioni di bonus. Nell’accordo, però, potrebbe essere inserita anche una clausola da 50 milioni per l’addio, anche se la Roma vorrebbe tenersi alla larga da queste.