Roma, emergenza continua per Mourinho: cambia tutto

L’allenatore della Roma ha deciso di cambiare la formazione che schiererà domenica visto che alcuni giocatori non sono disponibili

La Roma domenica sera scenderà in campo contro l’Empoli alle 20.45. Lo Stadio Olimpico si trasformerà di nuovo nella cornice per una partita molto importante per i giallorossi. Ance se lo scontro con i toscani sulla carta è più che abbordabile, contro Caputo e compagni potrebbero arrivare per la prima volta i tre punti in stagione. Fino ad oggi, infatti, i giallorossi sono a quota uno, conquistato nelle prime tre giornate.

Questo è arrivato nell’esordio stagionale contro la Salernitana, in una partita sfortunata per la Roma. Andrea Belotti aveva segnato due reti molto belle, sarebbero state tre, ma una è stata annullata dal Var per la punta dello scarpino in fuorigioco. All’ex Torino ha risposto l’indiavolato Candreva, che ha siglato due bei gol che non hanno lasciato scampo a Rui Patricio. Una partita che si poteva vincere, ma quando il destino si mette di traverso in questo modo è impossibile trionfare.

Le altre due partite sono state il vero e proprio problema di questo avvio giallorosso. Non considerando il Milan, perché perdere contro una delle pretendenti al titolo è più facile e sopportabile rispetto a perdere con il Verona. I gialloblù lo scorso anno hanno giocato lo spareggio per rimanere in Serie A e invece stavolta sono riusciti a vincere 2-1, anche grazie a errori individuali.

Roma, Mourinho costretto a cambiare: Bove si candida da titolare

Un avvio sfortunato che deve essere cancellato. Cominciare a mettere punti è fondamentale, soprattutto alla luce degli impegni europei che arriveranno a togliere energia. Per questo motivo Mourinho sta cercando di preparare al meglio la squadra, anche se dovrà effettuare qualche cambio.

Come riporta il Corriere dello Sport, un cambio molto importante dovrebbe avvenire a centrocampo, dove salgono le quotazioni di Bove come centrocampista titolare. Lorenzo Pellegrini è ancora acciaccato e ha bisogno di più tempo per recuperare al meglio dall’infortunio muscolare rimediato in Nazionale. Leandro Paredes, invece, è tornato dall’Argentina dopo un lungo viaggio e potrebbe accusare la fatica di un volo transoceanico. Per questo motivo, José sta pensando a un centrocampo a tre con Aouar, Cristante e Bove per affrontare l’Empoli che è a zero punti e zero gol segnati.