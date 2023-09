Roma-Empoli, Mourinho recupera un altro big: le ultime da Trigoria

Roma-Empoli si avvicina e José Mourinho recupera un altro big dopo lo stop dei giorni scorsi. Le ultime da Trigoria, a due giorni dal ritorno in campo all’Olimpico.

Conto alla rovescia per il ritorno in campo della Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa è chiamata a rialzare la testa in campionato, a partire dalla sfida di domenica sera contro l’Empoli, allo stadio Olimpico. Obbligatori i tre punti per l’undici guidato dal tecnico portoghese, che continua a lavorare con il gruppo a Trigoria per preparare la sfida di domenica. Nella sessione mattutina dell’antivigilia c’è un nuovo recupero lampo per lo Special One.

La Roma torna in campo domenica sera, allo stadio Olimpico contro l‘Empoli di Paolo Zanetti. Vietato fare ulteriori passi falsi in casa giallorossa, dopo il complicato avvio di stagione. Solo un punto raccolto nelle prime tre gare di campionato, ed una classifica che vede la Roma già troppo distante dalle zone nobili della classifica. Ripartire con i tre punti sarà dunque decisivo e grande attenzione viene rivolta anche alla situazione dell’infermeria giallorossa. Ottimi segnali ieri sono arrivati dalle condizioni di Paulo Dybala, tornato in gruppo insieme ai vari Zalewski, Aouar e Renato Sanches. C’è attesa e fiducia in casa Roma circa il possibile esordio della coppia Lukaku-Dybala allo stadio Olimpico. Mentre resta ai box un solo big della squadra giallorossa.

Verso Roma-Empoli, Dybala scalda i motori: anche Mancini torna in gruppo

La Roma ha lavorato anche questa mattina a Trigoria, come testimoniato dagli scatti dal centro sportivo presenti sul sito dei giallorossi. Paulo Dybala si è allenato col gruppo anche oggi, lavorando con i vari recuperati ed anche con Romelu Lukaku. Ancora lavoro personalizzato invece per il solo Lorenzo Pellegrini. Gianluca Mancini è tornato a lavorare in gruppo.

I due calciatori sono tornati in anticipo dal ritiro della Nazionale di Luciano Spalletti e la loro presenza in vista di Roma-Empoli rimane fortemente in dubbio. Il centrocampista e capitano giallorosso ha accusato un fastidio al flessore destro in allenamento. Mentre il difensore ha avuto noie muscolari in campo, al rientro in azzurro. Questa mattina Gianluca Mancini è tornato a lavorare con il gruppo a Trigoria.